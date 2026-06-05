Prima pagină » Social » Alimentarea cu gaz în blocul lovit de dronă din Galați a fost reluată

Alimentarea cu gaz în blocul lovit de dronă din Galați a fost reluată

Prefectura Județului Galați a anunțat, vineri, că a fost reluată furnizarea gazelor naturale în blocul lovit de drona din Galați. Reamintim că în urma incidentului, alimentarea cu gaz a fost sistată, în urmă cu o săptămână.
Alimentarea cu gaz în blocul lovit de dronă din Galați a fost reluată
Daiana Rob
05 iun. 2026, 20:01, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„În urma verificărilor tehnice și a intervențiilor desfășurate de echipe specializate, alimentarea cu gaze naturale a fost repusă în funcțiune pentru majoritatea apartamentelor din imobil. Potrivit informațiilor transmise, doar 6 dintre cele 40 de apartamente nu au fost încă realimentate”, anunță, vineri, Prefectura Galați, într-un comunicat publicat pe Facebook. 

Potrivit Prefecturii, unul dintre locatarii blocului a refuzat reluarea furnizării de gaze, deși în ruma verificărilor, instalația a fost verificată și este conformă.

Un alt apartament este cel afectat direct de explozia produsă în urma incidentului. În cazul a două apartamente au fost identificate neconformități care necesită remediere înainte de reluarea alimentării, iar proprietarii celorlalte două apartamente nu se află în prezent în țară, potrivit Prefecturii. 

Vom continua să monitorizăm situația și să colaborăm cu toate instituțiile implicate până la remedierea tuturor aspectelor rămase și la soluționarea fiecărei situații individuale, astfel încât toți locatarii să beneficieze de condiții sigure și normale de locuire”, a declarat George Toderașc, prefectul județului Galați.

Mama și adolescentul de 14 ani a căror apartament în noaptea de joi spre vineri, săptămâna trecută, au primit sprijin din partea româncei stabilită în străinătate, Romina Gingașu. Românca, căsătorită cu fondatorul companiei Ferrari, a dezvăluit pentru MEDIFAX, ce a determinat-o să îi ajute pe mamă si pe copil.

Gestul femeii a fost salutat și de Primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, care i-a mulțumit public.

„După drama prin care a trecut familia de la blocul BR din cartierul Mazepa, astăzi ne bucurăm de o veste extraordinară. Doamna Romina Gingașu, româncă stabilită în străinătate, ne-a anunțat că îi oferă acestei familii un apartament nou. Pur și simplu. În numele comunității gălățene, îi mulțumesc doamnei Romina Gingașu pentru un gest de o generozitate rară”, a transmis, vineri, primarul Galațiului, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit reporterului Mediafax de la fața locului, drona s-a prăbușit prin tavan în holul apartamentului, acesta fiind și motivul pentru care mama, dar și adolescentul, au scăpat cu răni ușoare: mama s-a ales cu arsuri de gradele 1 și 2 la picioare, iar adolescentul cu răni minore. Cu toate acestea, apartamentul lor a suferit daune semnificative.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia