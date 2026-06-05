EXCLUSIV. Romina Gingașu despre apartamentul cumpărat pentru familia afectată de drona prăbușită la Galați:„Unde pleacă această femeie cu copilul ei?”

Romina Gingașu spune că totul a început în momentul în care ea și echipa sa au urmărit la televizor imaginile cu locuința distrusă de drona care a căzut în județul Galați. Potrivit acesteia, deși în zonă au mai existat incidente similare, populația trăiește deja cu o teamă constantă legată de drone și de apropierea războiului din Ucraina. În momentul în care a ajuns la Galați, a descoperit că singura ofertă concretă de sprijin venise din partea unei organizații străine, care intenționa să închirieze temporar o locuință pentru familie.

„Mă așteptam să găsesc deja mai mulți donatori sau oameni implicați. Inițial am crezut că ne vom alătura unui proiect existent. Dar nu era nimeni. Atunci am realizat că familia nu putea aștepta o campanie de strângere de fonduri sau luni de discuții”, explică ea. Decizia a fost luată rapid: fundația Red Woman a cumpărat un apartament care va rămâne în proprietatea familiei.

„Am fost crescută de o mamă singură. M-am regăsit în povestea lor”

Antreprenoarea recunoaște că implicarea a avut și o componentă profund personală. „100% experiența mea de viață a contat”, spune Romina Gingașu. Crescută de mama sa în județul Călărași și ajutată de rude pentru a-și continua studiile, ea afirmă că a înțeles imediat vulnerabilitatea unei familii formate doar din mamă și copil.

Din acest motiv, proiectul nu s-a rezumat la achiziția locuinței. Echipa Fundației Red Woman a căutat un apartament potrivit, cu spațiu dedicat copilului, și a pregătit sprijin suplimentar pentru perioada de după externarea mamei.

„Nu este doar despre un apartament. Este despre șansa unui nou început. Ne-am gândit la copil, la educația lui, la faptul că urmează Evaluarea Națională și că nu trebuie să piardă încă un an din viață din cauza unei tragedii”, afirmă ea.

Fundația Red Woman și proiectele despre care se vorbește puțin

Romina Gingașu spune că intervenția de la Galați nu reprezintă o excepție pentru fundația pe care o conduce. Potrivit acesteia, Red Woman susține în prezent copii rămași fără familie, finanțează costurile unor studenți și desfășoară programe sociale pe care încearcă să le țină departe de atenția publică pentru a proteja beneficiarii.

„Noi calculăm lunar toate costurile copiilor pe care îi sprijinim, de la cazare și hrană până la cheltuieli de comunicare. Facem aceste lucruri de ani de zile”, spune ea.

„Dacă se va mai întâmpla în România, vom interveni din nou”

Întrebată dacă fundația va continua să ajute victime ale războiului din apropierea României, Romina Gingașu răspunde fără ezitare că da. Ea amintește că organizația a desfășurat mai multe misiuni umanitare în Ucraina, inclusiv în zone aflate foarte aproape de linia frontului, unde localnicii rămăseseră fără apă potabilă și hrană. „Dacă se va mai întâmpla, Doamne ferește, ceva asemănător pe teritoriul României, voi fi din nou printre primii care sar în ajutor”, afirmă aceasta.

Avertisment privind propaganda online după incidentul de la Galați

Romina Gingașu spune că a observat imediat cum s-au creat valuri de dezinformare în mediul online imediat după incident. Ea susține că, prin intermediul companiei sale specializate în monitorizare digitală, a urmărit apariția unui număr masiv de mesaje care încercau să schimbe percepția publică asupra evenimentului. Potrivit datelor analizate de echipa sa, au existat mii de postări care contestau originea dronei sau puneau la îndoială situația victimei.

„Am observat o activitate foarte intensă în online și o încercare de schimbare a narațiunii. Echipa noastră a monitorizat fenomenul zile la rând”, spune ea.

„Statul și mediul privat trebuie să lucreze împreună”

În opinia sa, situații precum cea de la Galați nu ar trebui gestionate exclusiv de autorități. Romina Gingașu consideră că mediul privat, ONG-urile și oamenii de afaceri pot juca un rol important în completarea intervenției statului, mai ales în cazurile în care este nevoie de reacții rapide.

„Cred că trebuie să existe o punte între aceste două lumi. Când societatea civilă și mediul privat se implică, pot împinge lucrurile înainte și pot accelera ajutorul pentru cei aflați în nevoie”, afirmă ea.

Pentru familia din Galați, însă, miza imediată rămâne alta: revenirea la o viață normală după o noapte care le-a schimbat complet existența. Iar pentru copilul care urmează să susțină Evaluarea Națională, noul apartament ar putea însemna mai mult decât un acoperiș deasupra capului – șansa de a merge mai departe fără povara unei tragedii care nu a fost provocată de el.