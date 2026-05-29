Presa din Ucraina scrie despre drona care a lovit un bloc din Galați. Imaginile au fost preluate de mai multe publicații

Incidentul în care o dronă a lovit un bloc din Galați a fost relatat pe larg și de presa din Ucraina, care a prezentat cazul drept unul dintre cele mai grave episoade produse pe teritoriul României pe fondul atacurilor rusești din apropierea graniței.
Deputatul Bogdan Rodeanu, după incidentul de la Galați: „Războiul este aici, la câțiva kilometri de casele noastre"
29 mai 2026, 07:01, Știri externe
Mai multe site-uri de știri din Ucraina, inclusiv 24 Kanal, UNN și RBC-Ucraina, au scris că drona a lovit o clădire rezidențială din municipiul Galați, provocând o explozie și un incendiu la nivelul etajelor superioare. Publicațiile au remarcat că incidentul s-a produs pe teritoriul unui stat membru NATO și al Uniunii Europene. Relatările au inclus imagini și înregistrări video de la fața locului, cu acoperișul avariat al blocului și intervenția echipelor de urgență. Unele publicații au descris momentul drept o nouă dovadă a riscurilor generate de atacurile rusești desfășurate în apropierea frontierei româno-ucrainene.

Bloc avariat in Galați de o dronă.

Atenția presei s-a concentrat și pe precedentele din zona Galațiului

Jurnaliștii ucraineni au amintit că nu este primul incident de acest tip produs în apropierea graniței. În ultimele luni, autoritățile române au raportat în repetate rânduri că fragmente de drone au ajuns pe teritoriul României după atacuri rusești asupra infrastructurii portuare din sudul regiunii Odesa. Presa de la Kiev a subliniat că atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre continuă să creeze riscuri pentru localitățile aflate de cealaltă parte a frontierei, inclusiv pentru orașe românești precum Galați și Tulcea.

Incidentul a atras atenție și în presa internațională

Cazul a fost preluat și de agenții și publicații internaționale, după ce autoritățile române au confirmat că o dronă a ajuns pe un bloc din Galați, provocând un incendiu și rănirea a două persoane. Incidentul este considerat unul dintre cele mai serioase episoade de acest tip produse până acum într-o zonă locuită din România.

