Prima pagină » Politic » Deputatul Bogdan Rodeanu, după incidentul de la Galați: „Războiul este aici, la câțiva kilometri de casele noastre”

Incidentul cu drona căzută pe un bloc la Galați în urma unui nou atac rusesc asupra Ucrainei l-a determinat pe deputatul de Galați Bogdan Rodeanu să transmită un mesaj despre riscurile pe care războiul le aduce tot mai aproape de granițele României.
Presa din Ucraina scrie despre drona care a lovit un bloc din Galați. Imaginile au fost preluate de mai multe publicații
Intervenție dificilă cu salvamontiști și elicopterul SMURD pentru salvarea unui biciclist
Un fermier și-a îmbrăcat oile în armură pentru a alunga lupii. Invenția i-a deranjat pe oameni
BNR a lansat monedele dedicate marcării a 50 de ani de la primul 10 perfect din istorie, obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal
Piețele asiatice scad, iar petrolul se scumpește din nou după loviturile SUA asupra Iranului
Victor Dan Stephanovici
29 mai 2026, 06:46, Politic
Într-o postare publicată pe Facebook, Bogdan Rodeanu – deputat USR de Galați și vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților – a afirmat că, în timpul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra localităților ucrainene aflate la frontieră, una dintre drone ar fi pătruns în spațiul aerian românesc și ar fi ajuns deasupra municipiului Galați.

Incendiu în urma căderii unei drone pe un bloc din Galați. Sursa foto: Facebook

Potrivit parlamentarului, aparatul fără pilot a lovit casa liftului unui bloc cu zece etaje, s-a prăbușit pe acoperiș și a explodat. Deși nu au existat victime, mai multe persoane au fost rănite, iar locuințele din imobil au suferit avarii. „Am vorbit cu oameni din acel bloc. Unii dintre ei îmi sunt prieteni. Am văzut apartamente afectate, geamuri sparte și bucăți din dronă împrăștiate pe jos. Sunt imagini pe care, sincer, nu credeam că le vom vedea vreodată într-un cartier din Galați”, a scris Rodeanu.

„România nu este în război, dar războiul este aproape”

Mesajul deputatului a pus accent pe apropierea conflictului de comunitățile românești din zona Dunării și a frontierei cu Ucraina. „România nu este în război. Dar războiul este aici, la câțiva kilometri de casele noastre. Uneori îl vedem pe cer. Alteori îi vedem urmele pe străzile orașului”, a transmis acesta. Declarația vine în contextul în care județele Galați și Tulcea s-au aflat în repetate rânduri în apropierea unor atacuri rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. În ultimii ani, pe teritoriul României au fost descoperite în mai multe rânduri fragmente provenite de la drone utilizate în conflict.

Apel pentru consolidarea capacităților de apărare

Rodeanu consideră că incidentul reprezintă un nou argument pentru accelerarea investițiilor în securitate și apărare. „Trebuie să investim în apărare, în tehnologie, în capacitatea de a ne proteja oamenii și comunitățile. Nu pentru că vrem război. Ci pentru că vrem să fim pregătiți să îl ținem departe de casele noastre”, a afirmat deputatul. În opinia sa, evenimentele din noaptea atacului demonstrează că pacea și siguranța nu pot fi considerate garantate, mai ales într-o regiune aflată în imediata apropiere a unui conflict militar activ.

„Pacea și siguranța trebuie apărate în fiecare zi”

În încheierea mesajului său, parlamentarul a transmis că incidentul de la Galați ar trebui privit ca un semnal de alarmă privind realitățile de securitate din regiune. „În această noapte, toți românii au avut încă o dată un memento dureros că pacea și siguranța nu sunt lucruri care vin de la sine. Ele trebuie apărate în fiecare zi”, a concluzionat deputatul USR. Bogdan Rodeanu s-a remarcat în ultimii ani prin pozițiile sale privind securitatea regională, apărarea națională și impactul războiului din Ucraina asupra comunităților aflate în proximitatea graniței estice a României.

