Un lider rus anunță că incidentul de la Galați se va repeta: Să nu doarmă liniștiți, este doar începutul

Dmitri Medvedev a lansat o serie de amenințări asupra cetățenilor europeni, în urma incidentului de la Galați, potrivit Clash Report.

Fostul premier și președinte din Rusia a declarat că nu este clar cui aparține drona care a lovit un bloc din România. Totuși, el a spus că țările UE „nu au dreptul să se plângă” ca urmare a sprijinului acordat Ucrainei.

Medvedev i-a acuzat pe liderii europeni că sunt responsabili pentru atacurile din Rusia. Totodată, el i-a avertizat pe cetățenii țărilor care produc drone pentru Ucraina că nu ar trebui să se aștepte să „doarmă liniștiți”, descriind evoluțiile actuale ca fiind „doar începutul”.

Reprezentantul Kremlinului a spus și el că președintele rus Vladimir Putin este la curent cu evoluțiile din România.