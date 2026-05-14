Bogdan Rodeanu: „Am aprobat încă aproape 3 miliarde de euro din programul SAFE pentru România”

Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților și deputatul USR, Bogdan Rodeanu, a confirmat joi aprobarea unor noi finanțări de aproape 3 miliarde de euro pentru România prin programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare și securitate.

Potrivit acestuia, comisiile de apărare au dat aviz favorabil propunerilor venite din partea Ministerului Afacerilor Interne și a SRI, iar investițiile vor viza zona militară și protecția civilă și intervențiile de urgență.

„Am aprobat încă aproape 3 miliarde de euro din programul SAFE pentru România. Comisiile de apărare au avizat favorabil propunerile înaintate de MAI și SRI”, a transmis Bogdan Rodeanu.

Investiții pentru apărare și situații de urgență

Rodeanu a declarat că proiectele aprobate nu se referă doar la echipamente militare, ci și la infrastructură și sisteme necesare în cele mai importante situații, precum incendii, inundații sau accidente majore.

„Aceste programe înseamnă apărare, dar și protecție civilă, comunicații critice, intervenții în situații de urgență, sisteme anti-dronă, mobilitate, evacuare și capacitatea statului român de a funcționa într-o perioadă complicată”, a precizat acesta.

Acesta a afirmat că multe dintre echipamentele care vor fi cumpărate sau dezvoltate pot fi folosite și în afara contextului militar.

„Vorbim despre echipamente și sisteme care nu sunt utile doar într-un context militar. Sunt dotări care pot salva vieți și în timp de pace — în incendii, inundații, accidente majore, evacuări, situații CBRNe sau alte urgențe în care instituțiile statului trebuie să poată interveni rapid și eficient pentru protejarea cetățenilor”, a explicat parlamentarul.

Firme românești implicate în proiecte

Potrivit lui Bogdan Rodeanu, peste 60 de firme din România vor beneficia de aceste investiții și vor participa la proiectele finanțate prin SAFE.

„Aceste programe înseamnă armament individual tip NATO produs în România, drone și sisteme anti-dronă, echipamente balistice și de protecție, comunicații securizate, centre mobile de comandă și control, logistică și dotări pentru DSU și structurile de intervenție”, a afirmat acesta.

Deputatul USR a enumerat și o serie de companii românești implicate în proiecte.

„Romarm, Cugir, Sadu, IOR, Damen Galați, Automecanica Moreni, Avioane Craiova, BlueSpace Technology, Deltamed, Simultec, Optoelectronica 2001, Invictus Force & Safe Galați și multe alte firme din țară vor beneficia fie de investiții directe, fie de comenzi pentru ceea ce produc și dezvoltă deja aici, în România”, a transmis Rodeanu.

„O nouă poziționare pentru România”

Bogdan Rodeanu a făcut precizări și despre dezvoltarea unei generații de companii românești din domeniul tehnologic și industrial, care au început să producă drone, software și sisteme compatibile cu standardele NATO și UE.

„În paralel, vedem și o nouă generație de companii din zona tehnologică și industrială care au investit în drone, comunicații, software și sisteme compatibile cu cele mai avansate standarde NATO și UE. Firme care până ieri păreau prea mici pentru proiecte strategice sunt astăzi parte dintr-un program european major pentru securitatea continentului”, a spus deputatul.

Acesta a declarat că România începe să joace un rol din ce în ce mai important în industria europeană de apărare și securitate.

„Asta înseamnă o nouă poziționare pentru România. O țară care produce, dezvoltă și integrează tehnologie. O țară care își consolidează capacitatea de apărare și contribuie activ la securitatea regiunii. Un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO și în Europa”, a declarat Rodeanu.

Referiri la Rusia și securitatea regională

De asemenea, Bogdan Rodeanu a făcut referire și la războiul din Ucraina care este încă în desfășurare și la amenințările de securitate din regiune.

„Facem toate aceste lucruri împreună cu aliații și partenerii noștri, pentru că Putin și-a dat arama pe față. Federației Ruse nu îi pasă nici de Ucraina, nici de Republica Moldova, nici de România și nici de lumea civilizată. Le-am văzut dronele căzute pe teritoriul României și în orașele noastre. Iar într-o astfel de realitate, capacitatea de apărare și de reacție a instituțiilor statului român devine, din păcate, o prioritate strategică permanentă”, a transmis acesta.