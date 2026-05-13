Vlad Gheorghe vrea alegeri anticipate: Un premier tehnocrat ar fi o soluție tardivă

Vlad Gheorghe nu dă șanse unui eventual Guvern tehnocrat.

„Cred că un astfel de Guvern este posibil. Eu am zis chiar acum un an că, poate, pentru niște măsuri nepopulare ar fi trebuit făcut un Guvern de tehnocrați la momentul respectiv, un Guvern care să-și termine mandatul acum, la un an după (…). Cred că este o soluție tardivă ideea asta cu Guvernul de tehnocrați. Nu cred că va funcționa pentru foarte multă vreme, dacă va trece”.

Consilierul premierului interimar Ilie Bolojan consideră că „soluția reală sunt alegerile anticipate, pentru că nu mai poți să faci altfel numărătoarea de parlamentari din Parlament, decât amestecându-i cu adevărat”.

Vlad Gheorghe crede că prima desemnare de premier va fi respinsă de Parlament.

„Eu nu cred că va trece prima nominalizare pe care o va face președintele, eu cred că este o criză care se va prelungi și cred că ne vom apropia de alegeri anticipate, prin faptul că nu există această majoritate. Chiar dacă va nominaliza un tehnocrat, nu cred că va trece neapărat primul tehnocrat și presiunea pe partide va crește, pe măsură ce nominalizările vor fi făcute și nu vor trece”.