Reacție dură de la Bruxelles după drona căzută la Galați: „Încălcare flagrantă și gravă a suveranității României”

Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, a declarat că prăbușirea dronei rusești reprezintă o „încălcare gravă și flagrantă a suveranității României”.

„Prăbușirea dronei rusești asupra unor blocuri de locuințe din Galați a constituit o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european”, a scris Kallas.

Șefa diplomației europene a discutat cu ministra de Externe, Oana Țoiu, pentru „a-i transmite întreaga solidaritate a UE față de România”.

Comentând mai departe incidentul, Kalas a precizat că nu se mai poate permite ca Moscova să încalce spațiul aerian fără a fi trasă la răspundere.

„Rusia a încetat de mult să mai respecte granițele. Nu se poate permite ca Moscova să încalce spațiul aerian european fără a fi trasă la răspundere”, a scris Kalas.

„O escaladare a acțiunilor Rusiei în UE”

Președintele Consiliului European, António Costa, a calificat incidentul drept „o escaladare a acțiunilor” Rusiei pe teritoriul UE.

„Escaladarea acțiunilor Rusiei pe teritoriul UE este imprudentă și iresponsabilă. Condamn cu cea mai mare fermitate această încălcare a spațiului aerian național al României și a dreptului internațional”, a scris, vineri António Costa pe X.

Președintele Consiliului European a transmis solidaritatea, dar și sprijinul deplin pentru țara noastră.

„Solidaritate și sprijin deplin pentru România în urma prăbușirii unei drone rusești asupra unei clădiri de locuințe din Galați, care a provocat rănirea unor civili”, a scris Costa.

Acesta a precizat că Uniunea Europeană „este unită în eforturile de a intensifica presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni și prin consolidarea capacităților de apărare, în special de-a lungul frontierei noastre de est”.

Oficialii europeni s-au angajat să intensifice presiunea asupra Rusiei

Incidentul vine la doar o zi după ce Kallas a avut o reuniune informală cu miniștrii de Externe ai UE, în cadrul cărora aceștia s-au angajat să intensifice presiunea asupra Rusiei, să sporească sprijinul acordat Ucrainei și să investească în capacitatea de apărare a Europei.

Reamintim că, în noaptea de joi spre vineri, o dronă rusească de tip Geran-2, cu încărcătură explozivă, s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, pătrunzând într-un apartament de la etajul 10 al blocului. În apartament se aflau o mamă cu copilul ei, care s-au ales, din fericire, cu răni ușoare, pentru că drona s-a prăbușit prin acoperiș în zona holului din interiorul apartamentului, nu în zona camerelor de locuit. În urma impactului, s-a produs o explozie, dar și un incendiu în interiorul apartamentului.

În urma incidentului, președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar ambasadorul Rusiei a fost chemat la MAE.