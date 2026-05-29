FOTOREPORTAJ. Mediafax prezintă IMAGINI EXCLUSIVE de la locul prăbușirii dronei din Galați: „A fost o bubuitură puternică"

O dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, provocând o explozie, un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Este cel mai grav incident de acest fel produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina.
Presa din Ucraina scrie despre drona care a lovit un bloc din Galați. Imaginile au fost preluate de mai multe publicații
Deputatul Bogdan Rodeanu, după incidentul de la Galați: „Războiul este aici, la câțiva kilometri de casele noastre”
Intervenție dificilă cu salvamontiști și elicopterul SMURD pentru salvarea unui biciclist
Un fermier și-a îmbrăcat oile în armură pentru a alunga lupii. Invenția i-a deranjat pe oameni
BNR a lansat monedele dedicate marcării a 50 de ani de la primul 10 perfect din istorie, obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal
Iulian MoşneaguPetru Mazilu
29 mai 2026, 09:51, Social
Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar zona a fost izolată de autorități.Cel mai mare bulevard al orașului a fost blocat complet pe un sector din centrul municipiului.

La fața locului au intervenit echipaje ISU, SMURD, Ambulanță și Poliție, sprijinite de forțe MAI și echipe specializate ale SRI.

Potrivit informațiilor de la fața locului, drona ar fi intrat prin acoperiș în holul unui apartament. Localnicii spun că cele două persoane aflate în locuință, o mamă și copilul ei, au avut noroc, pentru că impactul nu s-a produs direct în camere. Cei doi au suferit escoriații și au fost transportați la spital, cu răni ușoare.

Întâi au fost semnalele RO-Alert și după aceea, imediat, o bubuitură puternică. Mi-a fost frică, nu știam ce se întâmplă”, a povestit o localnică corespondentului MEDIAFAX.

Localnicii cer măsuri de apărare mai eficiente

Un alt gălățean a spus că astfel de incidente nu ar trebui să ajungă să pună în pericol locuințele oamenilor și a criticat modul în care autoritățile gestionează amenințarea dronelor.

Avem piloți, avem forțe aeriene care ar trebui să doboare această dronă, să nu ajungă tocmai pe bloc, la oameni. Nu mi se pare normal”, a spus bărbatul.

El a făcut referire și la episodul în care un pilot român a doborât o dronă în Estonia, susținând că un astfel de răspuns ar trebui să fie posibil și în România.

„Acolo s-a putut. Aici nu se poate. Aici au interesul să cadă dronele. Părerea mea. Nu știu mai mult de asta”, a mai spus localnicul.

Doi turiști argentinieni, la locul incidentului

Printre cei care au venit să vadă locul în care a căzut drona s-au aflat și doi turiști din Argentina, aflați într-o călătorie prin Europa. Ei au spus că sunt din Buenos Aires și că trecuseră prin Londra, Turcia și România, urmând să ajungă spre Republica Moldova.

„Călătorim prin Europa. Am venit din Londra în Turcia, apoi în România. Urma să mergem în Moldova și apoi înapoi spre Londra”, au povestit turiștii.

Aceștia au spus că nu sunt pentru prima dată în România.

„Nu, este a treia oară. România este o țară frumoasă”, au spus ei.

