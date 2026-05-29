Anunțul lui Merz după atacul dronelor ruse în România: „Suntem pregătiți…”

„Incursiunea nesăbuită a Rusiei cu drone în România demonstrează încă o dată disponibilitatea Rusiei de a escalada.

Germania este alături de aliații noștri NATO. Incidentul subliniază încă o dată necesitatea unei posturi NATO puternice pe flancul estic.

Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a declarat cancelarul Germaniei.

După reacții dure din partea statelor UE și NATO, mai devreme, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a anunțat că Alianța Nord Atlantică discută astăzi despre interferența Rusiei în România, prin atacul cu dronă de la Galați.

Azi noapte, în jurul orei 02:00, o dronă militară rusească cu încărcătură explozivă (cel mai probabil de tip kamikaze Geran-2) s-a prăbușit și a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe cu 10 etaje din municipiul Galați, în cartierul Mazepa.

Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de un incendiu violent care a afectat apartamentele de la etajele superioare. Două persoane au fost rănite. Peste 70 de locatari au fost evacuați de urgență de către autorități.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință de urgență a CSAT. Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat oficial la Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

România a lăsat de înțeles că va solicita sprijinul și activarea mecanismelor de consultare NATO.