Președintele Rusiei, Vladmimir Putin, este la curent cu incidentul cu drona din România, a anunțat Peskov, secretarul Kremlinului.

În paralel, fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a comentat și el situația din România:

„Trebuie să ne dăm seama a cui dronă a căzut pe o casă din România, dar țărilor UE ar fi mai bine să „tacă” despre acest subiect – ele sunt participante directe la războiul cu Rusia.

Aparatele de zbor fără pilot europene și alte arme, fără a menționa informațiile de recunoaștere, sunt folosite în atacurile asupra Rusiei în fiecare zi”, a declarat Medvedev.

El a arătat că toți liderii UE, „șefii” țărilor din această „uniune neterminată”, știu foarte bine cum să pună capăt războiului din Ucraina.

Măsurile Rusiei după declararea consulului general al Rusiei din România ca persona non grata și închiderea consulatului general din Constanța nu vor întârzia să se ia, a declarat Maria Zaharova pentru TASS.

Zgomotul creat în jurul dronei din România este folosit de către occidentali pentru a deturna atenția de la uciderea copiilor din Starobilsk de către Zelenski, a declarat Maria Zaharova.

Azi noapte, în jurul orei 02:00, o dronă militară rusească cu încărcătură explozivă (cel mai probabil de tip kamikaze Geran-2) s-a prăbușit și a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe cu 10 etaje din municipiul Galați.

Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de un incendiu violent care a afectat apartamentele de la etajele superioare. Două persoane au fost rănite. Peste 70 de locatari au fost evacuați de urgență de către autorități.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință de urgență a CSAT. Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat oficial la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), iar consulatul Rusiei la Constanța a fost închis.