Armand Goșu: „Putin se pregătește să escaladeze” după incidentul dronei din Galați

Analiza vine în contextul tensiunilor crescute de la granița de est a Europei, iar Goșu avertizează că situația actuală este influențată de evoluțiile de pe front, de resursele tot mai limitate ale Rusiei și de presiunea politică asupra Kremlinului de a obține un rezultat care să poată fi prezentat drept victorie, scrie G4media.

„Putin se pregătește să escaladeze. Doar așa crede el că poate obține o victorie în Ucraina sau măcar o situație care să îi permită să încheie această fază a războiului fără să fie evident eșecul, pe care Kremlinul va trebui să-l deconteze.

Evoluțiile de pe front sunt nefavorabile Rusiei, care se vede cu resursele sunt tot mai puține. Putin are puține scenarii la dispoziție. Ca să continue războiul trebuie să mai facă o mobilizare, fie ea și parțială, pentru că are nevoie urgentă de 300-400 de mii de oameni pe front și militarizează complet economia și societatea. Ceea ce presupune ceva riscuri pentru regimul său. De asta are nevoie de pretexte. Și poate să obțină un pretext doar dacă escaladează.

Fie o operațiune în zona Balticii, poate Estonia, poate Letonia. Care să lase fără replică Occidentul. Câțiva zeci de ‘civili’ înarmați să atace un oraș de graniță, Narva, Tartu… putem găsi și alte orașe, și atunci Putin arată că umbrela americană de securitate și NATO nu mai funcționează. Fie, rușii mai dau cu rachete balistice Oreșnik în Ucraina, ca să fluture amenințarea nucleară.

Astea sunt rachete care poartă câte 5-6 focoase ghidate individual. Racheta este construită pentru a purta încărcătură nucleară. Fie, pur și simplu aruncă o bombă atomică tactică. Obiectivul lui Putin este să oblige Occidentul să nu mai susțină Ucraina, iar atunci – fără ajutor din Vest – aceasta s-ar prăbuși, ar capitula și astfel Putin și-ar atinge obiectivele, măcar o parte a lor.

Fereastra de oportunitate deschisă Kremlinului de administrația Trump s-ar putea închide în toamnă, după midterm election, în cazul unei victorii majore a democraților. De aceea, Putin este disperat să obțină în aceste luni un succes militar care să poată căpăta înfățișare de victorie în războiul împotriva Ucrainei. De asta pune presiune pe tot flancul de Est, în primul rând în zona lui nordică. De asta și amenințările cu arme nucleare din Belarus și presiunile în zona Lituaniei și Poloniei”, a explicat istoricul Armand Goșu.