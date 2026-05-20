„Monștri” – cuvântul folosit de Almodóvar la Cannes pentru Trump, Netanyahu și Putin

Într-o conferință de presă organizată la Festivalul de Film de la Cannes, miercuri, regizorul spaniol Pedro Almodóvar a declarat că europenii trebuie să devină un „scut” împotriva a trei „monștri”, relatează Euronews.

„Ca europeni, suntem obligați să devenim un fel de scut împotriva acestor monștri precum Trump, Netanyahu sau rusul”, a precizat regizorul.

Almodóvar s-a aflat la conferința de presă pentru a-și promova cel mai recent film, „Amarga Navidad” („Crăciun Amar”).

În Europa se respectă dreptul internațional

De asemenea, el a mai declarat că e necesar ca europenii să creeze acest scut, deoarece „aici respectăm dreptul internațional”.

Pedro Almodóvar critică deschis războiul dus de Israel în Gaza, purtând și o insignă cu textul „Free Palestine” („Palestina Liberă”) pe geacă.

Aceleași idei sunt susținute și de un actor spaniol

Remarcile sale de astăzi sunt replica celor ale starului spaniol Javier Bardem, care a fost și el la Cannes anul acesta pentru a-și promova noul film, drama „Iubitul” de Rodrigo Sorogoyen.

Subiectul filmului, maculinitatea toxică, a făcut parte din discursul actorului, care a declarat că acest „comportamentul toxic masculin” se extinde la lideri mondiali, inclusiv Trump, Putin și Netanyahu. El a susținut, de asemenea, că o astfel de agresivitate și rivalitate alimentează conflicte, mai arată sursa.

Almodóvar, care este în cursa pentru Palme d’Or din acest an, a câștigat anterior premiul pentru cel mai bun regizor la Cannes în 1999, pentru „Totul despre mama mea”. El a câștigat Leul de Aur la Veneția în 2024 pentru „The Room Next Door”.