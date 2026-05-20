„Monștri” – cuvântul folosit de Almodóvar la Cannes pentru Trump, Netanyahu și Putin

Într-o conferință de presă organizată la Festivalul de Film de la Cannes, miercuri, regizorul spaniol Pedro Almodóvar a declarat că europenii trebuie să devină un „scut” împotriva a trei „monștri”, relatează Euronews.
„Ca europeni, suntem obligați să devenim un fel de scut împotriva acestor monștri precum Trump, Netanyahu sau rusul”, a precizat regizorul.
Almodóvar s-a aflat la conferința de presă pentru a-și promova cel mai recent film, „Amarga Navidad” („Crăciun Amar”).
De asemenea, el a mai declarat că e necesar ca europenii să creeze acest scut, deoarece „aici respectăm dreptul internațional”.
Pedro Almodóvar critică deschis războiul dus de Israel în Gaza, purtând și o insignă cu textul „Free Palestine” („Palestina Liberă”) pe geacă.
Remarcile sale de astăzi sunt replica celor ale starului spaniol Javier Bardem, care a fost și el la Cannes anul acesta pentru a-și promova noul film, drama „Iubitul” de Rodrigo Sorogoyen.
Subiectul filmului, maculinitatea toxică, a făcut parte din discursul actorului, care a declarat că acest „comportamentul toxic masculin” se extinde la lideri mondiali, inclusiv Trump, Putin și Netanyahu. El a susținut, de asemenea, că o astfel de agresivitate și rivalitate alimentează conflicte, mai arată sursa.
Almodóvar, care este în cursa pentru Palme d’Or din acest an, a câștigat anterior premiul pentru cel mai bun regizor la Cannes în 1999, pentru „Totul despre mama mea”. El a câștigat Leul de Aur la Veneția în 2024 pentru „The Room Next Door”.