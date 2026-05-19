Festivalul de la Cannes îi aduce un omagiu lui Brigitte Bardot. O plajă a primit numele actriței

Într-un semn de recunoaștere a cauzei pentru drepturile animalelor susținută cu pasiune de actrița franceză Brigitte Bardot până la sfârșitul vieții sale, câinii vor avea acum acces la această plajă în anumite momente, în afara sezonului estival, a declarat primăria pentru AFP. Plaja Macé, situată în apropierea Palatului Festivalurilor și între două plaje private, este redenumită în onoarea starului cinematografiei, potrivit primăriei din Cannes, potrivit Le Figaro.

O mică ceremonie a avut loc luni dimineață, la care au participat primarul orașului Cannes, David Lisnard, președintele Festivalului de Film de la Cannes, Iris Knobloch, delegatul general al festivalului, a observat un fotograf AFP. „Brigitte Bardot a întruchipat libertatea: libertatea femeilor, a corpurilor lor, a alegerilor lor; libertatea unei cariere asupra căreia a menținut întotdeauna controlul. Ea a fost descoperită la Cannes, pe Croisette, unde a stârnit entuziasm și a lăsat o impresie de durată”, a declarat David Lisnard.

Brigitte Bardot a murit pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Ea a întruchipat mult timp eliberarea moralei în Franța de dinainte de mai 1968, înainte de a se distinge, la sfârșitul vieții, prin anumite declarații controversate despre politică, imigrație, feminism sau vânători.