Corupție în Ucraina: procurorii anticorupție fac percheziții la Curtea Supremă de Justiție din Kiev. Ancheta duce la bani, judecători și un oligarh

NABU și SAP au extins cercetarea asupra persoanelor suspectate de corupție la scară largă, care implică fostul președinte al Curții Supreme. Este vorba despre trei judecători actuali ai Curții Supreme de Justiție din Kiev, precum și un judecător pensionat al Curții Supreme, care, conform anchetei, în perioada în care erau judecători la Marea Cameră a Curții Supreme, au primit beneficii necuvenite pentru adoptarea unei decizii în favoarea proprietarului grupului „Finanțe și Credit”, anunță procurorii anticorupție ucraineni.

Îndatoririle judecătorilor Marii Camere a Curții Supreme includ soluționarea celor mai complexe și excepționale litigii juridice.

Unul dintre aceste litigii a fost cel în care foștii acționari au contestat contractul de vânzare-cumpărare a 40,19% din acțiunile combinatului minier Poltava, achiziționate în 2002 de către un om de afaceri, proprietarul grupului „Finanțe și Credit”.

Tribunalul de primă instanță a respins cererea reclamantului, însă în 2022, curtea de apel a anulat această decizie și a declarat contractul nul și neavenit.

Datorită complexității litigiului, examinarea ulterioară a cazului la nivelul Curții Supreme a fost efectuată de judecătorii Marii Camere a Curții Supreme.

Pentru a evita pierderea acțiunilor, omul de afaceri, în perioada martie – aprilie 2023, prin intermediar, a transferat 2,7 milioane de dolari americani unui avocat, membru al așa-numitului birou de sprijin al Curții Supreme, pentru a transfera acești bani fostului președinte și judecătorilor Curții Supreme, în scopul adoptării unei decizii „potrivite”.

Pe 15 mai 2023, în timp ce primea a doua tranșă de 450.000 de dolari, președintele Curții Supreme și avocatul său au fost prinși în flagrant. Chiar a doua zi, Plenul Curții Supreme a votat împotriva lui Vsevolod Knyazev , acesta fiind demis din funcția de președinte al Curții Supreme.

Rapoartele din presă au indicat că Vsevolod Knyazev a primit bani de la persoane care acționau în interesele oligarhului Konstantin Zhevago .

Pe 16 mai 2023, NABU și SAPO au notificat șeful Curții Supreme și avocatul cu privire la suspiciunile lor.

Pe 3 august 2023, Kostiantyn Zhevago , proprietarul grupului Finance and Credit , a fost, de asemenea, notificat cu privire la suspiciunile care există asupra lui Ancheta împotriva avocatului a fost făcută într-o procedură penală separată.

În ianuarie 2024, Vsevolod Knyazev a fost eliberat din arestul preventiv, pentru o cauțiune de 18,16 milioane grivne

Curtea Supremă l-a demis în cele din urmă pe fostul său șef, Knyazev, din funcția de judecător în decembrie 2024.