UPDATE 12.05. Parchetului General a comunicat noi elemente legate de reținerea celor doi procurori: ”Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, în cursul zilei de ieri, 14 mai 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii pentru 24 de ore față de doi inculpați, având calitatea de procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență și trafic de influență, în formă continuată (multiple acte materiale) pentru unul dintre inculpați și instigare la abuz în serviciu pentru cel de al doilea inculpat.

Cu privire la primul inculpat, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt:

La data de la data de 08 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influență asupra unui procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate, promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluționa într-un sens favorabil un dosar penal.

De asemenea, în același context, după primirea sumei de bani, inculpatul a lăsat să se creadă că are influență asupra unor judecători și a promis că îi va determina pe aceștia să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv de a soluționa favorabil două cauze civile.

Totodată, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, inculpatul, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu și prevalându-se de influența și autoritatea conferite de funcția deținută, a acceptat promisiunea și a primit, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale. În schimbul acestor foloase, acesta și-a exercitat sau a promis că își va exercita influența asupra unor funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor publice ori alte persoane cu atribuții decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare penale, intervenții pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte și demersuri pe lângă funcționari publici și persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții publice.

Cu privire la cel de al doilea inculpat, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt:

La data de 15 ianuarie 2026, în prezența a două persoane, inculpatul ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din cadrul ISUJ Constanța, în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată inculpatului. În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea și influența conferite de funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, i-a solicitat ofițerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancțiunii încetării activității comerciale față de societatea controlată și să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri”.

UPDATE 00.27. Soția procurorului Teodor Niță părăsește Parchetul General.

UPDATE 00.02. Procurorul constănțean Gigi Valentin Ștefan a fost reținut și el de către procurorii SUPC pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței supreme cu propunere de arestare preventivă. Ambii procurori, Teodor Niță și Gigi Ștefan sunt suspectați de săvârșirea unor fapte de corupție.

Liviu Zaharia, al doilea avocat al procurorului Teodor Niță, spune că procurorul constănțean este acuzat în continuare pentru instigare la abuz în serviciu.

Avocatul lui Gigi Valentin Ștefan nu a dorit să facă declarații la ieșirea din Parchetul General.

UPDATE 23.42. Procurorul Parchetului Curții de Apel Constanța, Teodor Niță, a fost reținut în această seară de procurorii SUPC, a anunțat avocatul său, Ion Cazacu. Avocatul a a spus că va ataca măsura la ÎCCJ. Curtea Supremă urmează să decidă arestarea sau nu a procurorului constănțean, Teodor Niță, la propunerea Parchetului General.

UPDATE 20.10. Procurorul Gigi Valentin Ștefan a ajuns cu mandat la audierile de la SUPC. Acesta nu a făcut declarații.

UPDATE 17.58. Procurorul Parchetului Curții de Apel Constanța, Teodor Niță, a ajuns cu mandat de aducere la SUPC pentru a fi audiat. Este suspectat de fapte de corupție. CSM a dat aviz pentru eventuala reținere și arestare a sa.

„Nu am nicio activitate de corupție care să fie imputabilă. Sunt suspect pentru instigare la abuz în serviciu, nu știu pentru cine, nu știu pentru ce. După ce voi afla, vă voi spune. La mine n-au găsit absolut nimic. Nu fug, nu mă ascund, nu fug ca un laș”, a spus Niță la intrarea în PG.

UPDATE. 16.38. Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța, s-a întors la Parchetul General la audieri. Este martor în dosar.

UPDATE. 16.20. Secția de procurori din cadrul CSM a avizat solicitarea SUPC de eventuală reținere și arestare a celor doi procurori constănțeni. Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță sunt suspectați de potențiala săvârșire a unor fapte de corupție, susțin surse judiciare.

UPDATE. 16.00. Secția de procurori din cadrul CSM, reunită de urgență, urmează să încuviințeze noi avize care îi vizează pe procurorii constănțeni, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, suspectați de potențiala săvârșire a unor fapte de corupție. Potrivit legii, procurorii pot fi percheziționați, reținuți sau arestați numai cu încuviințarea Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

UPDATE 15.30. Potrivit infosudest, anchetatorii au părăsit Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța urcând în dubă mai multe plicuri și sisteme de stocare.

UPDATE 15.15. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță sunt aduși de la Constanța, cu mandat de aducere, la București. La ieșirea din PG, Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța a spus că a fost audiat de procurorii SUPC în calitate de martor, dar nu știe în ce cauză. „Nu știu nimic, sunt martor. Aștept și eu, sunt curios, nu știu. Nu pot să vă spun nimic”, a declarat Learciu.

Primul care va ajunge la audierile de la PG este procurorul Teodor Niță. Potrivit unor surse judiciare acesta are calitatea de suspect, fiind acuzat de abuz în serviciu.

UPDATE 14.20.Potrivit presei constănțene, avocatul procurorului Teodor Niță, Liviu Zaharia, confirmă că procurorii SUPC fac în continuare percheziții în birourile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Avocatul susține că deocamdată SUPC nu a adus învinuiri la adresa magistraților iar aceștia nu au calitate oficială în dosar. Procurorii caută de toate, a declarat avocatul.

UPDATE 13.50. Și Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța (Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) va fi audiat, în calitate de martor, astăzi, la Parchetul General, după perchezițiile de ieri, de la sediul instituției pe care o conduce și de la domiciliul său.

UPDATE 13.30. Procurorii SUPC au găsit la perchezițiile din biroul și mașina procurorului constănțean Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, importante sume de bani. În jur de 130.000 de euro s-ar fi găsit numai în biroul procurorului și aproximativ 35.000 de euro în mașină, arată surse judiciare.

Procurorii Gigi Valentin Ștefan dar și Teodor Niță sunt aduși cu mandat la București.

Potrivit declarației de avere din 2023, postată pe siteul CSM, procurorul Gigi Valentin Ștefan, fost șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, are o avere modestă. Ar deține un teren agricol în Călărași, o mașină BMW din 2016, și a încasat în 2023 o serie de sume ca salarii, venituri nete și vouchere de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța în valoare de 325.432 lei (aprox. 65.000 de euro).

În realitate însă, procurorul Gigi Valentin Ștefan duce o viață de lux în Constanța, arată surse judiciare.

Fiul procurorului, de exemplu, David Ștefan, se afișează cu mașini scumpe, iar pe unele le pune în vânzare chiar pe siteuri publice.

În plus, băiatul procurorului Gigi Valentin Ștefan utilizează în prezent autoturismul marca BMW M5, în care proprietar este firma UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE SRL, societate în care este asociată fosta soție a procurorului.

Până în septembrie 2023, David Ștefan acesta ar fi folosit un autoturism marca Mclaren GT, cu același număr de înmatriculare. Proprietar era atunci societatea MESTA MARMURA SI TRAVERTIN SRL, administrator fiind Gur Bilal, nepotul lui Gur Ramazan, un apropiat al procurorului general de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Ulterior, mașina Mclaren ar fi fost înstrăinată firmei ANOBAM COMPANY SRL.

Surse judiciare arată că și mașina Lamborghini a fost înmatriculată pe societatea SC SOLID STORE SRL.

Rise Project a arătat în 2018 că procurorul Gigi Valentin Ștefan care a condus pe rând toate parchetele din Constanța și-a transferat inclusiv casă de 1000 de metri pătrați construită chiar în buza lacului Siutghiol, pe numele fostei soții.

În ceea ce-l privește pe procurorul Teodor Niță, acesta a declarat aseară, după perchezițiile SUPC, că n-ar avea nicio calitate în dosarul penal.

SUPC a anunțat că face 13 percheziții care vizează fapte de corupție în acest caz.