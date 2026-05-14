Prima pagină » Știrile zilei » Călin Georgescu, despre moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR: Primul pas către reconcilierea națională

Călin Georgescu, despre moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR: Primul pas către reconcilierea națională

Fostul candidat la alegerile prezidențiale anulate, Călin Georgescu, a lăudat efortul comun al PSD și AUR de demitere a guvernului condus de Ilie Bolojan, calificând procesul drept un prim pas spre reconciliere națională susținând că prin demitere cele două partide au oprit două furturi uriașe.
Călin Georgescu răspunde la acuzațiile privind legăturile cu serviciile secrete: „Se tem de cei care nu se vând”
Călin Georgescu răspunde la acuzațiile privind legăturile cu serviciile secrete: „Se tem de cei care nu se vând”
Călin Georgescu spune că „turul doi înapoi este un lucru care se va întâmpla”: „Să facem alegeri mâine”
Călin Georgescu spune că „turul doi înapoi este un lucru care se va întâmpla”: „Să facem alegeri mâine”
UPDATE. Procurorii constănțeni, Teodor Niță și Gigi Ștefan, în audierile SUPC. CSM a dat aviz pentru reținere și arestare. Peste 130.000 € găsiți la perchezițiile procurorului Gigi Ștefan
UPDATE. Procurorii constănțeni, Teodor Niță și Gigi Ștefan, în audierile SUPC. CSM a dat aviz pentru reținere și arestare. Peste 130.000 € găsiți la perchezițiile procurorului Gigi Ștefan
Rubio, declarație surpriză: „Ucraina a construit cea mai puternică și mai formidabilă armată din Europa”. Câți soldați pierd rușii pe lună
Rubio, declarație surpriză: „Ucraina a construit cea mai puternică și mai formidabilă armată din Europa”. Câți soldați pierd rușii pe lună
Ilie Bolojan, despre PNRR: Următoarele două săptămâni sunt cruciale pentru absorbția celor 2,6 miliarde de euro
Ilie Bolojan, despre PNRR: Următoarele două săptămâni sunt cruciale pentru absorbția celor 2,6 miliarde de euro
Radu Mocanu
14 mai 2026, 21:01, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Călin Georgescu a salutat demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma moțiunii de cenzură depuse depuse de PSD și AUR.  

„Apreciez demersul făcut de Partidul AUR, împreună cu președintele Partidului George Simion  la moțiunea de cenzură. Consideră că, în mod real, George Simion a organizat foarte bine această acțiune de șah mat împreună cu Partidul Social Democrat. Și ambele, într-adevăr, au dat dovadă, după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o reconciliere națională”, spune Călin Georgescu joi la Marius Tucă Show, emisiune găzduită de Gândul.  

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că prin moțiunea de cenzură au fost oprite „două furturi uriașe”.  

„Nu este cazul să mai vorbim permanent de pro-european și de pro-occidental. Cred că a venit vremea să vorbim de pro-român, de tot ce înseamnă românesc, de tot ce înseamnă interes național. Și momentul în care ai acțiuni antiromânești este grav. De aceea l-am felicitat pe George Simion și susțin în continuare pentru că demeresul lui împreună cu Partidul Social Democrat, pentru că au oprit două furturi uriașe în această țară”, spune Georgescu.  

Georgescu a invocat o presupusă scrisoare adresată Coreei de Sud de către Guvern.  

„Se știe și de o scrisoare adresată Coreei de Sud, de către fostul sau actualul guvern care administrează și administrează ei aici. În care s-a pus pe masă pentru vânzare sau în ghilimele s-a pus partener public privat printre alte obiective ale poporului român strategice. Au fost Nuclearelectrica, cale ferată pe foarte multe tronsoane, cablu subteran Constanta Istanbul, noul aeroport din zona de sud, județul Giurgiu, numit aeroportul Decebal și altele. După aceea, programul pe care iarăși l-ați discutat toată media nu are rost să intru eu în amănunt, dar pot să adaug ceva. programul SAFE”, spune fostul candidat. 

Citește și

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
După dezvăluirea Gândul, sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău: „Nu sunt agenţi comerciali”
Gandul
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Dumitru Prunariu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Era Ceaușescu pe prima jumătate de pagină din Scânteia și eu undeva mai jos, mic”
Libertatea
Pensionarii care pot primi înapoi banii reținuți pentru CASS. Pașii necesari pentru recuperarea sumelor
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia