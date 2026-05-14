Călin Georgescu, despre moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR: Primul pas către reconcilierea națională

Călin Georgescu a salutat demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma moțiunii de cenzură depuse depuse de PSD și AUR.

„Apreciez demersul făcut de Partidul AUR, împreună cu președintele Partidului George Simion la moțiunea de cenzură. Consideră că, în mod real, George Simion a organizat foarte bine această acțiune de șah mat împreună cu Partidul Social Democrat. Și ambele, într-adevăr, au dat dovadă, după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o reconciliere națională”, spune Călin Georgescu joi la Marius Tucă Show, emisiune găzduită de Gândul.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că prin moțiunea de cenzură au fost oprite „două furturi uriașe”.

„Nu este cazul să mai vorbim permanent de pro-european și de pro-occidental. Cred că a venit vremea să vorbim de pro-român, de tot ce înseamnă românesc, de tot ce înseamnă interes național. Și momentul în care ai acțiuni antiromânești este grav. De aceea l-am felicitat pe George Simion și susțin în continuare pentru că demeresul lui împreună cu Partidul Social Democrat, pentru că au oprit două furturi uriașe în această țară”, spune Georgescu.

Georgescu a invocat o presupusă scrisoare adresată Coreei de Sud de către Guvern.

„Se știe și de o scrisoare adresată Coreei de Sud, de către fostul sau actualul guvern care administrează și administrează ei aici. În care s-a pus pe masă pentru vânzare sau în ghilimele s-a pus partener public privat printre alte obiective ale poporului român strategice. Au fost Nuclearelectrica, cale ferată pe foarte multe tronsoane, cablu subteran Constanta Istanbul, noul aeroport din zona de sud, județul Giurgiu, numit aeroportul Decebal și altele. După aceea, programul pe care iarăși l-ați discutat toată media nu are rost să intru eu în amănunt, dar pot să adaug ceva. programul SAFE”, spune fostul candidat.