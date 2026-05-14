Ilie Bolojan, despre PNRR: Următoarele două săptămâni sunt cruciale pentru absorbția celor 2,6 miliarde de euro

Comisia Europeană a confirmat în mod oficial validarea cererii de plată de 2,6 miliarde de euro.

„E un lucru important pentru România, ne asigură fluxurile de plăți începând cu luna iunie, în așa fel încât să putem plăti constructorii și beneficiarii noștri. Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene. E foarte importantă componenta de granturi, dar și cea de împrumuturi este importantă, pentru că sunt împrumuturi cu dobândi mai bune decât cele de piață și în condiții de rambursare avantajoase”, a declarat Bolojan.

Acesta a precizat că următoarele două săptămâni sunt „foarte importante pentru închiderea acestor negocieri și pentru absorbția fondurilor europene”. Acesta a precizat că, în primul rând, Guvernul are „de îndeplinit reformele, deci de atins țintele și jaloanele”, astfel încât Comisia Europeană să poată vira banii. Acesta a precizat că Guvernul are peste 35 de jaloane care încă trebuie îndeplinite.

Premierul a mai precizat că accelerarea plăților și finalizarea lucrărilor este a doua componentă importantă pe PNRR, precizând că a fost nevoie de multă implicare din partea ministerelor în analiza cererilor de plăți.

„La multe ministere avem întârzieri mari a plăților, iar dacă constructorii nu sunt plătiți cu lunile, e greu de presupus că vor finaliza lucrările și ținta este să aducem aceste plăți la zi în următoarele două, trei săptămâni. Vom discuta cu toți partenerii, cu toți beneficiarii să înțeleagă responsabilitatea pe care o au, pentru că dacă proiectele care rămân pe componenta de grant nu sunt terminate, nu doar că vom pierde bani, dar vom avea și niște penalități și nu ne putem permit acest lucru”, a declarat Bolojan.

Premierul interimar spune că în fiecare săptămână se vor face publice gradul de absorbție și plățile făcute de ministere.

„De asemenea vom asigura transparența totală a modului în care se fac tragerile și se fac plățile și în acest sens în fiecare săptămână se vor face publice gradul de absobrție și plățile care au fost făcute în fiecare săptămână de către fiecare minister, în așa fel încât, pe de o parte, să există o presiune publică și să știe fiecare că nu mai e de glumit și de asemenea să existe un monitor al modului în care se lucrează în fiecare minister”, a declarat Bolojan.

Schimbări în acordarea sporurilor de performanță pentru fonduri europene

Premierul a precizat că s-a discutat în primă lectură Hotărârea de Guvern privind legarea sporurilor de fonduri europene de performanță.

„Nu le mai putem acorda doar pe baza calificativilor de anul trecut, foarte bine cele mai multe, ci trebuie să le acordăm de livrabile, adică cereri procesate, timp respectat, fonduri transferate către beneficiari, în așa fel încât să fim angrenați cu toții, de la colegul care este la verificare până la cel care semnează plățile și până la ministru, în această operațiune de transfer de fonduri pentru a asigura fluxurile financiare ca oamenii să poată lucra”, a anunțat Bolojan.

Acesta a precizat că pregătirea recepției lucrărilor este un lucru important în perioada următoare.

„Absorția fondurilor din PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României din acest an și chiar dacă în aceste zile Guvernul este interimar, de ceea ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni va depinde într-o mare măsură dacă vom putea face absorbția sau nu le vom face, pentru că până la finalul acestei luni e nevoie să terminăm toate negocierile și vom face tot ce ține de noi pentru a închide acest lucru”, a conchis Bolojan.