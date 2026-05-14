Ciprian Ciucu, despre PSD și AUR: Avem deja o majoritate funcțională în Parlament. PNL continuă să-l susțină pe Ilie Bolojan

„Deja, să știți că funcționează foarte bine relația dintre ei în Parlament. Nemaipomenit. Adică se coordonează, mi-au spus colegii mei, că tot ceea ce fac… Deci avem deja o majoritate, de fapt, o funcțională în Parlament. Să o oficializeze și să își asume guvernarea”, a declarat, Ciucu, prim-vicepreședintele PNL.

Ciucu a mai precizat că „încrederea dintre PNL și PSD este sub nivelul mării”. Cu toate acestea, el a precizat că există mai puțin de o treime din membrii PNL care s-au întors împotriva lui Bolojan și că asta se vede din voturile Biroului Politic Național.

Întrebat dacă au existat nemulțumiri din partea primarilor și șefilor de Consilii Județene față de trecerea în opoziție a PNL, Ciucu a precizat că membrii PNL încă îl susțin pe Ilie Bolojan.

„Să știți că s-au făcut foarte multe întâlniri în județe, s-au făcut voturi în întâlnirile de la nivel județean, s-au făcut voturi pe WhatsApp și marea majoritate, covârșitor, sunt să-l susțină pe Ilie Bolojan”, a declarat Ciucu.

Întrebat dacă acest demers vine chiar și cu susținerea intrării PNL în opoziție, Ciucu a precizat:

„Da, pentru că gândim pe termen lung că România are nevoie de un partid puternic, reformat, care să resume guvernarea din 2028. Și vrem ca să reconstruim partidul ca să avem o ofertă serioasă pentru români”, a declarat Ciucu.

Întrebat dacă se așteaptă ca unii primari să treacă la PSD sau la AUR, după intrarea în opoziție a PNL, Ciprian Ciucu a afirmat:

„Întotdeauna când mergi de la putere în opoziție apar astfel de situații. Dar nu mă aștept să treacă la PSD pentru că Partidul Social Democrat nu mă are ce oferi românilor și României, pentru că, în acest moment, este partidul numărul 4 în ceea ce privește încrederea românilor”, a declarat Ciucu.

Acesta a afirmat că, potrivit sondajelor invocate, procentul de încredere al lui Sorin Grindeanu este de sub 10%, dar și că în aceste sondaje, PSD se află la „un procent sub PNL”. Acesta a precizat că, în urma unui sondaj al USR, PNL are un procent de încredere de 20%, iar premierul interimar Ilie Bolojan are un procent de încredere de 30+, 35%.

„După acel Georgescu, după George Simion – ei doi cam împart electoratul, a treia persoană de ca încredere în România este Ilie Bolojan”, a declarat Ciucu, în baza unui sondaj din care a redat.