UPDATE 15.15. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță sunt aduși de la Constanța, cu mandat de aducere, la București. La ieșirea din PG, Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța a spus că a fost audiat de procurorii SUPC în calitate de martor, dar nu știe în ce cauză. „Nu știu nimic, sunt martor. Aștept și eu, sunt curios, nu știu. Nu pot să vă spun nimic”, a declarat Learciu.

UPDATE 14.20.Potrivit presei constănțene, avocatul procurorului Teodor Niță, Liviu Zaharia, confirmă că procurorii SUPC fac în continuare percheziții în birourile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Avocatul susține că deocamdată SUPC nu a adus învinuiri la adresa magistraților iar aceștia nu au calitate oficială în dosar. Procurorii caută de toate, a declarat avocatul.

UPDATE 13.50. Și Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța (Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) va fi audiat, în calitate de martor, astăzi, la Parchetul General, după perchezițiile de ieri, de la sediul instituției pe care o conduce și de la domiciliul său.

UPDATE 13.30. Procurorii SUPC au găsit la perchezițiile din biroul și mașina procurorului constănțean Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, importante sume de bani. În jur de 130.000 de euro s-ar fi găsit numai în biroul procurorului și aproximativ 35.000 de euro în mașină, arată surse judiciare.

Potrivit declarației de avere din 2023, postată pe siteul CSM, procurorul Gigi Valentin Ștefan, fost șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, are o avere modestă. Ar deține un teren agricol în Călărași, o mașină BMW din 2016, și a încasat în 2023 o serie de sume ca salarii, venituri nete și vouchere de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța în valoare de 325.432 lei (aprox. 65.000 de euro).

În realitate însă, procurorul Gigi Valentin Ștefan duce o viață de lux în Constanța, arată surse judiciare.

Fiul procurorului, de exemplu, David Ștefan, se afișează cu mașini scumpe, iar pe unele le pune în vânzare chiar pe siteuri publice.

În plus, băiatul procurorului Gigi Valentin Ștefan utilizează în prezent autoturismul marca BMW M5, în care proprietar este firma UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE SRL, societate în care este asociată fosta soție a procurorului.

Până în septembrie 2023, David Ștefan acesta ar fi folosit un autoturism marca Mclaren GT, cu același număr de înmatriculare. Proprietar era atunci societatea MESTA MARMURA SI TRAVERTIN SRL, administrator fiind Gur Bilal, nepotul lui Gur Ramazan, un apropiat al procurorului general de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Ulterior, mașina Mclaren ar fi fost înstrăinată firmei ANOBAM COMPANY SRL.

Surse judiciare arată că și mașina Lamborghini a fost înmatriculată pe societatea SC SOLID STORE SRL.

Rise Project a arătat în 2018 că procurorul Gigi Valentin Ștefan care a condus pe rând toate parchetele din Constanța și-a transferat inclusiv casă de 1000 de metri pătrați construită chiar în buza lacului Siutghiol, pe numele fostei soții.

În ceea ce-l privește pe procurorul Teodor Niță, acesta a declarat aseară, după perchezițiile SUPC, că n-ar avea nicio calitate în dosarul penal.

SUPC a anunțat că face 13 percheziții care vizează fapte de corupție în acest caz.