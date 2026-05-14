ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Sorina Matei
14 mai 2026, 12:44, Justiţie
Procurorii DNA fac din nou percheziții la Primăria condusă de Robert Negoiță. Potrivit unor surse judiciare, în vizorul DNA sunt funcționari din primăria Sector 3 și persoane din Poliția locală sector 3.

Anchetatorii suspectează posibile fapte de corupție privind modul de promovare pe funcții ale unor angajați din Politia locală a sectorului 3, susțin surse judiciare.

În prezent, perchezițiile au loc în birourile din Primăria Sector 3, la funcționari ai instituției ce au făcut parte din comisiile de concurs.

În februarie 2026, Robert Negoiță a fost vizat de DNA pentru potențiala săvârșire a unor fapte de abuz în serviciu.

Procurorii Secției a II-a a DNA îl plasaseră pe 5 februarie pe primarul sectorului 3, Robert Negoiță, sub măsura preventivă a controlului judiciar pe o cauțiune de 800.000 de lei, însă Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București a revocat controlul judiciar al DNA în cazul Robert Negoiță și l-a lăsat pe edil să se întoarcă la primărie.

