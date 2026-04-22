Robert Negoiță: „Nici eu n-am înțeles de ce trebuie să plece domnul Ilie Bolojan”

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a declarat miercuri că nu înțelege cererea de demisie a lui Ilie Bolojan și retragerea PSD de la guvernare.
Nițu Maria
22 apr. 2026, 12:33, Politic

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat miercuri dimineață, la Digi24, că nu înțelege motivele pentru care în spațiul politic se discută, în acest moment, despre retragerea PSD de la guvernare și despre posibila plecare a premierului Ilie Bolojan.

Întrebat de ce PSD ar ieși de la guvernare și de ce se cere demisia premierului, Negoiță a spus că nu are o explicație pentru noua direcție politică.

„Da, nu cred că e ok să… Eu nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Sincer, nici eu n-am înțeles de ce trebuie să plece domnul Bolojan”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește posibila strategie a PSD și consecințele politice ale unei eventuale retrageri din coaliție, Robert Negoiță a spus că ar susține consecvent orice decizie asumată de partid.

„Dacă acest demers face ca PSD să rămână în opoziție, n-am decât să fiu consecvent și să susțin acest demers. Am spus-o și repet. În ultimii 15 ani, PSD a stat la guvernare aproximativ 13 ani și în cea mai mare perioadă cu premier. Cred că este în afara normalității. Și opoziție-putere face bine democrației și face bine oricărei structuri și face bine țării”, a declarat primarul Sectorului 3.

Întrebat de ce crede că o prezență îndelungată la guvernare ar fi „în afara normalității”, Negoiță a spus că alternanța politică este normală într-un sistem democratic.

„Păi să stai tot timpul la guvernare. Nu cred că ăsta e principiul democrației”, a mai spus acesta.

