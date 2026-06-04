CSM convoacă toți procurorii și judecătorii din țară pe legea salarizării, inițiată de Guvernul Bolojan. Proteste vehemente în Justiție

UPDATE 17.00. Tot astăzi, și Secţia pentru judecători a CSM a decis convocarea Adunărilor Generale ale curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor pentru data de 09 iunie 2026, în vederea exprimării unui punct de vedere faţă de „campania de decredibilizare continuă a puterii judecătoreşti„, precum şi faţă de Proiectul de Lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice.

„Măsura adoptată a fost necesară, în primul rând, faţă de contextul general din ultima perioadă, care a vizat discreditarea şi stigmatizarea constantă a puterii judecătoreşti în România, precum şi de poziţia unanimă a tuturor preşedinţilor curţilor de apel care au transmis Consiliului că există o stare de tensiune majoră în rândul corpului profesional al judecătorilor pe fondul acestei campanii negative şi al negării eforturilor deosebit de mari ale magistraţilor pentru realizarea actului de justiţie, în contextul volumului foarte mare de activitate şi al deficitului cronic de personal.

Totodată, măsura este necesară în vederea exprimării punctului de vedere faţă de proiectul de lege vizând salarizarea, care prin conţinut şi efectele pe care le va produce neagă rolul şi locul puterii judecătoreşti în statul de drept şi, odată cu acesta, însuşi statul de drept în România.

Secţia pentru judecători transmite corpului profesional că sprijinul individual al fiecăruia este esenţial pentru Consiliu, care în funcţie de evoluţie va convoca în viitor adunările generale ale judecătorilor pentru reacţii ferme care să conducă la apărarea puterii judecătoreşti, asigurând întreg corpul profesional de implicarea deplină a Consiliului în garantarea şi apărarea statutului magistratului în România”, arată CSM.

Știrea inițială: Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât convocarea Adunărilor Generale ale procurorilor pentru data de 09 iunie 2026, în vederea exprimării unui punct de vedere faţă de Proiectul de Lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice.

Secţia pentru procurori spune că asigură întreg corpul profesional de implicarea deplină a Consiliului în garantarea şi apărarea statutului magistratului în România, urmând a efectua, în funcţie de evoluţia procesului legislativ, toate demersurile necesare în acest sens.

Ieri, procurorul general al României, Cristina Chiriac, a anunțat că Proiectul de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, aduce „grave atingeri statutului magistratului, prin afectarea garanțiilor financiare asociate acestui statut, componentă esențială a independenței sistemului judiciar”.

Ca și ÎCCJ, procurorul general a transmis și un punct de vedere la Ministerul Justiției pe tema legii salarizării inițiate de Guvernul Bolojan.

Cristina Chiriac susține că legea afectează și predictibilitatea veniturilor procurorilor în funcție și ale celorlalți profesioniști de la nivelul parchetelor, creând, totodată, situații profund discriminatorii, care nu vor mai putea fi corectate, forța obligatorie a hotărârilor judecătorești urmând a fi anihilată. Ea susține că prevederile care reglementează atât cuantumul valorii de referință, cât și cel al sporului pentru condiții de muncă, nu prezintă garanții împotriva arbitrariului, fiind afectată predictibilitatea veniturilor.

Legea va genera situații profund discriminatorii în plan profesional, procurorii și ceilalți profesioniști de la nivelul parchetelor, care vor fi încadrați, promovați sau cei care vor ocupa sau ocupă funcții de conducere și le expiră mandatele ori cei care vor îndeplini condițiile pentru trecerea în altă treaptă de salarizare, după intrarea în vigoare a legii, vor fi remunerați conform legii noi, fără a li se acorda diferența salarială tranzitorie, contrar jurisprudenței Curții Constituționale referitoare la salarizarea în mod discriminatoriu a personalului din justiție, arată PG.

Prin proiectul de lege a fost realizată o ierarhizare anormală a agenților de politie judiciară și a ofiterilor de politie judiciară, agenții de politie judiciară urmând să beneficieze de un salariu de bază cu mult mai mare decat cel aplicabil ofițerilor de poliție judiciară, contrar ierarhiei funcțiilor ca funcția cu grad inferior (agent de politie judiciară) să fie salarizată într-un cuantum mai mult decat dublu față de funcția cu grad superior (ofițer de poliție judiciară).

Ministerul Public arată prin punctul de vedere formulat, temeinic argumentat juridic, că, fără luarea în considerare a obiecțiilor formulate și a modificărilor propuse, prevederile din proiectul de lege menționat riscă să destabilizeze în mod grav și iremediabil sistemul judiciar, cu consecințe asupra funcționării însuși statului de drept.