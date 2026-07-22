Cinci inculpați au fost reținuți de procurorii, în București, de droguri de risc si substanțe psihoactive.

Începând cu luna ianuarie 2026 , liderul grupului a coordonat aprovizionarea cu substanțe interzise, a închiriat pentru perioade scurte imobile folosite ca puncte de vânzare și a transmis online programul „magazinului” și oferta de prețuri, susțin procurorii.

Clienții erau direcționați către „vânzători”, care primeau în timp real informații despre cantitățile ce urmau să fie livrate și sumele pe care trebuiau să le încaseze. Pentru clienții fideli, drogurile și substanțele psihoactive erau livrate inclusiv la domiciliu.

La tranzacțiile care implicau cantități mari de substanțe interzise, sume importante de bani sau riscuri ridicate, liderul participa personal, însoțit de un membru al grupului care îndeplinea rolul de gardă de corp.

Pe parcursul anchetei și în urma perchezițiilor au fost indisponibilizate droguri de mare risc și substanțe psihoactive, precum și cântare electronice, obiecte folosite la porționarea și consumul drogurilor, un pistol de tip airsoft cu 60 de proiectile, peste 13.000 de euro și 28.000 de lei.

Trei inculpați au fost arestați preventiv , iar alți doi au fost plasați în arest la domiciliu .

Procurorii spun că suspecții acționau în baza unor relații de încredere și de rudenie, toți fiind din aceeași familie. Și toți acționau numai în București.

Unul dintre inculpați, în vârstă de 24 de ani, și-a asumat rolul de lider, coordonând întreaga activitate a grupului infracțional organizat, precum și de realiza aprovizionarea cu droguri, asigurându-se că membrii desemnați ca ,,vânzători” în cadrul grupului, aveau în mod constant la dispoziție substanțele pentru vânzare.

Tânărul asigura locațiile din care ,,vânzătorii,” vindeau substanțele interzise, prin închirierea unor imobile pentru anumite scurte perioade de timp, de cel mult câteva săptămâni și a asigurat o clientelă prin intermediul relațiilor și cunoștințelor din mediul consumatorilor de droguri.

Cum funcționa „magazinul de droguri online”

Prin intermediul unor aplicații online, liderul grupării de criminalitate organizată transmitea informații privind programul de funcționare – deschiderea „magazinului” și oferta de prețuri pentru diferite cantități de droguri, ținea legătura cu clienții stabilind în concret cantitatea de droguri pe care aceștia doreau să o achiziționeze și prețul corespunzător și îi direcționa către locațiile în care activau ,,vânzătorii.

În acest sens ținea legătura în timp real cu membrii grupării de criminalitate organizată , transmițându-le ce clienți urmau să se prezinte la locații și ce cantități trebuiau să le remită, respectiv sumele de bani pe care trebuiau să le încaseze pentru aceste cantități, direct sau în cont. Punctual, pentru clienții fideli direcționa ,,vânzătorii” către aceștia, în vederea livrării de droguri ,,la domiciliu”.

În anumite situații, dacă tranzacția de droguri viza o cantitate însemnată, care implica sume mari de bani sau un risc ridicat, liderul grupului participa în mod nemijlocit, însoțit de către un coinculpat, în vârstă de 37 de ani, care avea și rolul de gardă de corp. Acesta interacționa și în mod direct cu clienții, asigurându-i de calitatea mărfii furnizate de liderul grupului și direcționându-i către punctele de întâlnire cu acesta.

În ceea ce privește vânzarea substanțelor psihoactive, aceasta era realizată de ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, rolul lor fiind acela de a gestiona stocul de substanțe aflat în locație, comercializarea efectivă a drogurilor către clienții direcționați acolo în prealabil de către lider, în urma negocierilor directe purtate anterior de către acesta din urmă și de a incasa contravaloarea substanțelor.

Probatoriul administrat a reliefat că, în perioada ianuarie – iulie 2026, în modalitatea prezentată, inculpații au comercializat N-ethylpentedrone (substanță psihoactivă) cu sume cuprinse între 550 și 3.000 lei, arată DIICOT.

De asemenea, în luna aprilie 2026, liderul, prin intermediul inculpatului, în vârstă de 53 de ani, membru al familiei sale, a deținut peste 100 grame drog de mare risc (2MMC), destinată comercializării.