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Percheziții DIICOT în București, Ilfov și Ialomița, într-un dosar de trafic de droguri. Traficanții vindeau droguri în cluburi și la petreceri din Capitală

Procurorii DIICOT au făcut, joi, 27 de percheziții în București, Ilfov și Ialomița, într-un dosar care vizează o grupare suspectată că vindea droguri de mare risc și substanțe psihoactive în cluburi și la petreceri din Capitală.
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Iulian Moşneagu
04 iun. 2026, 17:23, Social
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Potrivit DIICOT, ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse cu efecte psihoactive.

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„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu toamna anului 2025, pe raza municipiului București a fost constituită o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, care au desfășurat activități de vânzare de droguri de risc și mare risc, precum și substanțe psihoactive noi, cu incidență sporită în cadrul evenimentelor și petrecerilor din Capitală”, a transmis DIICOT.

Droguri vândute în cluburi, cafenele și hoteluri

Anchetatorii susțin că gruparea acționa în cluburi de noapte din București și vindea în special ecstasy, cocaină și substanțe cristaline.

„Grupul infracțional organizat este unul de tip multicelular, cu membri comuni și relații directe între aceștia, acționând concertat în cluburile de noapte din București pentru vânzarea de droguri de mare risc și substanțe psihoactive, în special ecstasy, cocaină și substanțe cristaline. Membrii au acționat conspirat, cu împărțirea zonelor de acțiune în interiorul cluburilor, identificarea rapidă a clienților și tranzacții discrete, inclusiv prin gesturi convenționale, rolurile fiind distribuite între negociatori și cei care predau efectiv drogurile”, a precizat DIICOT.

De asemenea, DIICOT arată că gruparea ar fi folosit persoane apropiate pentru transport și depozitare, precum și rețelele sociale pentru a semnala prezența la evenimente și pentru a atrage clienți.

Pe parcusul cercetărilor au fost indisponibilizate diferite cantități de droguri vândute de către membrii grupului infracțional organizat, în zona unor cluburi, cafenele și unități hoteliere din sectoarele 1 și 3 ale Bucureștiului, dar și la evenimente, inclusiv festivaluri și petreceri private.

„Totodată, membrii au acționat după un tipar specific și au vizat preponderant consumatori din segmentul «tânăr și foarte tânăr», cu o stare materială peste medie, care frecventează medii de divertisment de lux și de o vulnerabilitate accentuată în contextul consumului de droguri”, a adăugat DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, la momentul intervenției autorităților, membrii grupării „pregăteau distribuirea coordonată de droguri pentru festivalurile anunțate pentru următoarea perioadă”.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

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