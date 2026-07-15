Rogobete: „Cel mai bun răspuns la propagandă este o clădire care salvează vieți”. Noul corp al Institutului „Marius Nasta” se apropie de final

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Rogobete susține că „cel mai bun răspuns la propagandă este o clădire care salvează vieți” și afirmă că România „merge înainte cu investiții, nu cu scandal”.

Potrivit fostului ministru, noul corp al Institutului „Marius Nasta”, realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de Primăria Sectorului 4, va avea 115 paturi, dintre care 19 destinate terapiei intensive. Clădirea va include secții dedicate diagnosticului și tratamentului tuberculozei, laboratoare moderne de biologie moleculară și cercetare, spații pentru învățământ medical și echipamente de ultimă generație.

Rogobete precizează că investiția va fi predată Institutului „Marius Nasta”, unde va fi utilizată atât pentru tratarea pacienților, cât și pentru pregătirea viitoarelor generații de specialiști.

Fostul ministru afirmă că proiectul demonstrează că „atunci când administrația, autoritățile locale și echipele tehnice lucrează împreună, rezultatele apar” și susține că investițiile în infrastructura medicală nu pot fi eclipsate de „propagandă”.

„Oamenii văd adevărul. Îl văd în șantierele care devin spitale, în investițiile care prind contur și în proiectele care schimbă sistemul de sănătate. Faptele nu pot fi ascunse și nici înlocuite cu lozinci”, a transmis acesta.

Alexandru Rogobete l-a felicitat pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și echipa administrației locale pentru „managementul excelent” al proiectului, apreciind că au demonstrat că performanța administrativă înseamnă „organizare, perseverență și respect pentru banul public”.

Totodată, el le-a mulțumit colegilor din Ministerul Sănătății, specialiștilor și tuturor celor implicați în implementarea proiectului, atât în perioada în care a fost secretar de stat, cât și în mandatul de ministru al Sănătății.

În încheiere, Rogobete afirmă că rolul politicii este de a produce rezultate concrete pentru cetățeni.

„Politica trebuie să lase ceva în urmă: spitale, școli, investiții, siguranță și încredere. Asta contează pentru oameni. Asta rămâne după noi”, a conchis fostul ministru.