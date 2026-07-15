Prima pagină » Politic » Rogobete: „Cel mai bun răspuns la propagandă este o clădire care salvează vieți”. Noul corp al Institutului „Marius Nasta” se apropie de final

Rogobete: „Cel mai bun răspuns la propagandă este o clădire care salvează vieți”. Noul corp al Institutului „Marius Nasta” se apropie de final

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că noul corp al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București se apropie de finalizare, la mai puțin de doi ani de la începerea lucrărilor, și prezintă investiția drept un exemplu de colaborare eficientă între autorități și administrația locală.
Rogobete: „Cel mai bun răspuns la propagandă este o clădire care salvează vieți”. Noul corp al Institutului „Marius Nasta” se apropie de final
Sursa foto: Mediafax
Andrei Rachieru
15 iul. 2026, 15:28, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Rogobete susține că „cel mai bun răspuns la propagandă este o clădire care salvează vieți” și afirmă că România „merge înainte cu investiții, nu cu scandal”.

Potrivit fostului ministru, noul corp al Institutului „Marius Nasta”, realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de Primăria Sectorului 4, va avea 115 paturi, dintre care 19 destinate terapiei intensive. Clădirea va include secții dedicate diagnosticului și tratamentului tuberculozei, laboratoare moderne de biologie moleculară și cercetare, spații pentru învățământ medical și echipamente de ultimă generație.

Rogobete precizează că investiția va fi predată Institutului „Marius Nasta”, unde va fi utilizată atât pentru tratarea pacienților, cât și pentru pregătirea viitoarelor generații de specialiști.

Fostul ministru afirmă că proiectul demonstrează că „atunci când administrația, autoritățile locale și echipele tehnice lucrează împreună, rezultatele apar” și susține că investițiile în infrastructura medicală nu pot fi eclipsate de „propagandă”.

„Oamenii văd adevărul. Îl văd în șantierele care devin spitale, în investițiile care prind contur și în proiectele care schimbă sistemul de sănătate. Faptele nu pot fi ascunse și nici înlocuite cu lozinci”, a transmis acesta.

Alexandru Rogobete l-a felicitat pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și echipa administrației locale pentru „managementul excelent” al proiectului, apreciind că au demonstrat că performanța administrativă înseamnă „organizare, perseverență și respect pentru banul public”.

Totodată, el le-a mulțumit colegilor din Ministerul Sănătății, specialiștilor și tuturor celor implicați în implementarea proiectului, atât în perioada în care a fost secretar de stat, cât și în mandatul de ministru al Sănătății.

În încheiere, Rogobete afirmă că rolul politicii este de a produce rezultate concrete pentru cetățeni.

„Politica trebuie să lase ceva în urmă: spitale, școli, investiții, siguranță și încredere. Asta contează pentru oameni. Asta rămâne după noi”, a conchis fostul ministru.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
GSP.ro
Cine are de câștigat din declarația controversată a ambasadorului german în Republica Moldova? Ștefan Popescu explică contextul declarației
Gandul
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Ce ar pierde Marea Britanie dacă 100.000 de români ar pleca mâine. Studiul prezentat în Parlamentul britanic care schimbă imaginea diasporei INTERVIU
Libertatea
Fermierul de 119 ani care ar putea deveni cel mai bătrân om din lume. Merge singur, joacă domino și are o dietă surprinzător de simplă
CSID
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da