Cod roșu de furtuni în Capitală și mai multe localități din Ilfov și Ialomița

Avertizarea Cod roșu care vizează Capitala este în vigoare de la ora 18.00 la 18.45.

Alte două avertizări Cod roșu, în vigoare până la orele 18.20, respectiv 18.40, vizează localități din Ilofv și Ialomița.

Se vor afla sub Cod roșu localitățile Voluntari, Pantelimon, Afumați, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Dascălu, Grădiștea și Petrăchioaia din Ilfov și Fierbinți-Târg și Sinești din județul Ialomița.

În aceste zone se vor semnala vijelii puternice, cu viteze ale vântului la rafală de peste 90 km/h, averse torențiale (20-40 l/mp), frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

Autoritățile au emis și mesaje Ro-Alert.

Autoritățile rămân în alertă în București după furtuna de noaptea trecută. Pompierii din zona București-Ilfov au avut 1.000 de misiuni ca urmare a furtunii.

Recomandările pompierilor:

– evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

– sistați activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;

– închideți ferestrele locuinţelor şi altor categorii de construcţii;

– nu atingeți stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ.