Alexandru Muraru îl acuză pe Nicușor Dan de „experimente politice” și cere desemnarea unui premier propus de partide

Alexandru Muraru susține miercuri că liberalii vor vota doar un guvern PNL–USR–UDMR, condus de Siegfried Mureșan. Aceasta este propunerea unei majorități politice asumate și singura care oferă o direcție coerentă pentru România.

„România are nevoie de stabilitate, de respectarea regulilor democratice și de un guvern care să aibă o majoritate parlamentară reală, nu de experimente politice impuse de la Cotroceni”, afirmă vicepreședintele PNL.

Acesta îi cere președintelui României să înceteze seria nominalizărilor care nu au fost propuse de nicio formațiune politică.

„Constituția nu transformă șeful statului într-un actor care inventează majorități parlamentare. Rolul său este să desemneze un candidat care are șanse reale să obțină sprijinul Parlamentului, nu să forțeze scenarii fără susținere”, a adăugat Muraru.

Două propuneri clare

El susține că în prezent există două propuneri clare: una susținută de PNL, USR și UDMR, iar cealaltă susținută de PSD și că alegerea trebuie făcută între cei doi, „nu prin apariția unor noi nume scoase din pălărie”.

„Dacă va fi desemnat un candidat fără susținere, indiferent că se numește Sorin Grindeanu sau altfel, iar acesta nu obține votul Parlamentului, Constituția oferă o soluție firească: alegerile anticipate”, arată Alexandru Muraru.

„PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelu”

Liderul PNL mai spune că toate numele desemnate până acum sau vehiculate în spațiul public au avut un lucru în comun: au fost propuse, validate ori întâmpinate cu entuziasm de PSD.

„Pentru prima dată în ultimele două decenii, PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui României. Se conturează un binom politic toxic, în care sunt promovate nominalizări fără susținere parlamentară și sunt încurajate tentative de destabilizare și lovituri de palat în partidele politice”, mai spune Muraru.

„Pași timizi”

Consultările pentru formarea Guvernului au fost realuate în această săptămână. Președintele Nicușor Dan a spus că sunt pași „foarte timizi” de conciliere și că există dialog între el și partide, dar și între liderii formațiunilor.

„Există dialog, există dialog informal pe care eu îl am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide, îl au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu aveau să facem un exercițiu gratuit”, a spus Nicușor Dan.