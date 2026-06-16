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Vicepreședinte PNL: Nicușor Dan nu mai are legitimitate, a devenit executantul PSD

Președintele Nicușor Dan nu mai are nici o legitimitate în deciziile pe care le ia, susține vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care adaugă că șeful statului s-a decredibilizat prin desemnarea lui Adrian Veștea ca premier.
Vicepreședinte PNL: Nicușor Dan nu mai are legitimitate, a devenit executantul PSD
Sursa foto: Mediafax Foto
Cosmin Pirv
16 iun. 2026, 10:32, Politic
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Liderul liberalilor ieșeni îl acuză pe șeful statului că prin desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, fără consultarea PNL, s-a decredibilizat total.

Alexandru Muraru declară că „răul a fost făcut cu intenție, dar el se întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva celui care l-a provocat”.

„Eu cred că președintele a încălcat Constituția (…), s-a decredibilizat extraordinar de mult, a ajuns să facă micile jocuri ale PSD (…). Nicușor Dan a ajuns protectorul PSD, al unor grupuri netransparente din PSD și din politica românească. Președintele României la un an de mandat este extrem de decredibilizat, nu mai are nici un fel de legitimitate în deciziile pe care le ia”, a spus Alexandru Muraru la RFI.

Despre suspendare

Întrebat dacă asta înseamnă că Nicușor Dan merită să fie suspendat din funcție, vicepreședintele PNL a răspuns: „Nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că suspendarea președintelui este un demers extrem de problematic, de grav și de complicat (…), mai ales că această suspendare astăzi este pornită de către partidele extremiste. Deci eu nu vreau sub nici o formă să văd PNL, nu se va întâmpla asta niciodată, lângă cei care conspiră cu forțe autoritare din afara României, care decredibilizează România (…). Nicușor Dan a devenit executantul PSD”.

Despre posibilitatea ca PNL să se rupă dacă vor fi dați afară susținătorii lui Adrian Veștea, președintele PNL Iași a replicat: „Acesta este un moment semnificativ în istoria PNL. Noi am văzut astfel de clone create pentru a păcăli opinia publică că de fapt PNL rămâne lângă PSD, cum s-a întâmplat cu ALDE după 2013-2014. Nu înseamnă aproape nimic. Aceste partide nu vor supraviețui, pentru că ele sunt construite pe un fundament fraudulos, acela de a înșela opinia publică”.

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