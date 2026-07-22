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Ionuț Stroe: PNL riscă să devină „o copie a curentului progresisto-userist”. Nu vrem un partid nou

Deputatul PNL Ionuț Stroe, unul dintre liderii Platformei Conservatoare, susține că formațiunea trebuie să-și recapete identitatea doctrinară și respinge ideea unei sciziuni în partid.
Ionuț Stroe: PNL riscă să devină „o copie a curentului progresisto-userist”. Nu vrem un partid nou
Foto: Facebook/Ionuț Stroe
Andrei Rachieru
22 iul. 2026, 12:38, Politic
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Într-o intervenție la RFI, liberalul a afirmat că Platforma Conservatoare nu urmărește înființarea unui nou partid, ci „revitalizarea liberalismului” în interiorul PNL.

„PNL trebuie să-și regăsească identitatea doctrinară de la care considerăm că, cel puțin în ultimele luni, actuala conducere s-a abătut. Nu am construit această platformă împotriva cuiva, ci pentru revitalizarea liberalismului și pentru întărirea guvernării”, a declarat Stroe.

„Noii liberali sunt oameni din AUR, POT și SOS”

Deputatul a criticat conducerea partidului pentru aducerea unor membri proveniți din alte formațiuni.

„Până una-alta, vă dau câteva exemple de importuri din zona AUR, POT și SOS în PNL, ei reprezintă noii liberali. Oameni cu experiență în PNL sunt eliminați, ca să fie aduși foști membri ai acestor partide”, a spus Stroe.

Critici la adresa conducerii PNL

Liberalul susține că în partid există o atmosferă tensionată și acuză conducerea de lipsă de dialog.

„Am fost amenințați cu excluderi, cu dizolvări. Sunt organizații județene afectate de aceste decizii. Ne dorim să detensionăm situația internă și să readucem în centrul acțiunii politice a PNL liberalismul autentic”, a afirmat deputatul.

Stroe a avertizat că partidul riscă să-și piardă identitatea doctrinară.

„Riscăm, transformând PNL într-un vehicul politic care mai degrabă seamănă cu zona progresisto-useristă, să devenim o copie a acestui curent politic”, a declarat acesta.

„Nu vrem crearea unui nou partid”

Întrebat dacă Platforma Conservatoare ar putea deveni o formațiune politică distinctă, Ionuț Stroe a exclus această posibilitate.

„Din capul locului am spus că nu ne dorim crearea unui nou partid, nu ne dorim sciziuni interne sau divizări. Obiectivul nostru este să întărim PNL și să reafirmăm identitatea noastră liberal-conservatoare”, a precizat deputatul.

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