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Ionuț Stroe acuză conducerea PNL că prioritizează conflictele interne: Guvernarea are nevoie de soluții, nu de răfuieli

Deputatul PNL Ionuț Stroe a declarat, pentru MEDIAFAX, că ședința conducerii Partidului Național Liberal de luni seară s-a concentrat pe dispute interne și schimbări în funcțiile de conducere, în loc să abordeze problemele care afectează guvernarea și viața de zi cu zi a românilor.
Ionuț Stroe acuză conducerea PNL că prioritizează conflictele interne: Guvernarea are nevoie de soluții, nu de răfuieli
Foto: Facebook/Ionuț Stroe
Andrei Rachieru
21 iul. 2026, 14:54, Politic
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Potrivit liberalului, într-o perioadă în care Executivul are de rezolvat dosare importante, precum legea salarizării, blocajele din sistemul de cadastru sau dificultățile cu care se confruntă mediul de afaceri, conducerea PNL a fost preocupată de conflicte politice interne.

Stroe: PNL ar trebui să discute despre guvernare, nu despre conflicte interne

„M-aș fi așteptat ca într-o ședință a unui partid care pretinde că este preocupat de guvernare să discutăm despre lucrurile care îi afectează cu adevărat pe români: deblocarea guvernării, legea salarizării, antreprenorii sufocați de taxe și birocrație sau despre românii care riscă să plătească TVA de 21% în loc de 9% doar pentru că sistemul informatic al Cadastrului este blocat”, a declarat Ionuț Stroe pentru MEDIAFAX.

Acesta susține că ședința, care s-a prelungit până după ora 22.00, a avut ca principal obiectiv schimbarea unor lideri ai partidului.

„În schimb, ședința prelungită până după ora 22:00 a avut o singură miză: epurarea vechilor liberali din funcțiile de conducere pentru a face loc noilor «peneliști» ai domnului Ilie Bolojan”, afirmă deputatul.

Ionuț Stroe contestă încercarea de schimbare de la conducerea PNL Sector 4

Deputatul spune că în cadrul reuniunii a avut loc a patra încercare de a fi înlăturat din funcția de președinte al PNL Sector 4 și susține că procedura folosită este aceeași care a fost deja anulată de Curtea de Arbitraj a PNL și sancționată de instanță.

„Ieri am asistat la a patra încercare de a fi schimbat din funcția de președinte al PNL Sector 4. Ironia este că se folosește aceeași procedură care a fost deja anulată de Curtea de Arbitraj a PNL și sancționată de instanță. Sunt convins că și această decizie va avea aceeași soartă, pentru că o vom contesta”, a declarat Stroe pentru MEDIAFAX.

El argumentează că modificările aduse Statutului PNL în 2025 nu pot fi aplicate retroactiv pentru a sancționa rezultatele alegerilor din 2024.

Guvernarea are nevoie de soluții, nu de răfuieli politice

Liberalul susține că rezultatele electorale din București au fost influențate în principal de contextul politic național și de scorul obținut de candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, nu de activitatea organizațiilor de sector.

În final, acesta afirmă că partidul ar trebui să își îndrepte atenția către problemele reale ale cetățenilor.

„Firmele sunt sufocate de taxe și birocrație. Românii nu își pot cumpăra locuințe din cauza blocajelor din sistemul de cadastru. Legea salarizării întârzie. Guvernarea are nevoie de soluții, nu de răfuieli interne”, a declarat Ionuț Stroe pentru MEDIAFAX.

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