Mircea Abrudean: PNL cere sesiune extraordinară pentru PNRR. Liberalul spune că jaloanele pot fi închise până la finalul lunii

Liberalul a anunțat că Partidul Național Liberal este pregătit să participe la o sesiune parlamentară extraordinară, organizată săptămâna viitoare, pentru adoptarea actelor normative necesare deblocării fondurilor europene.

PNL propune sesiune extraordinară pentru îndeplinirea jaloanelor

Într-o postare publicată pe Facebook, Mircea Abrudean a afirmat că România are posibilitatea de a închide toate jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii, însă acest lucru depinde de sprijinul politic al tuturor partidelor care susțin public că nu doresc pierderea fondurilor europene.

„Putem închide jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii, dacă există voința politică a tuturor celor care susțin public că nu vor să pierdem banii din PNRR”, a transmis liderul liberal.

Potrivit acestuia, PNL este pregătit să participe la o sesiune extraordinară a Parlamentului, în cadrul căreia să fie adoptată legislația necesară pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Liberalul spune că miza este păstrarea fondurilor europene

Vicepreședintele PNL a subliniat că adoptarea legislației restante reprezintă o prioritate pentru România, având în vedere importanța finanțărilor europene prevăzute prin PNRR.

„PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare, pentru adoptarea legislației restante din PNRR. Miza e foarte importantă pentru România, iar responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsură”, a precizat Mircea Abrudean.

Declarațiile vin în contextul în care autoritățile încearcă să accelereze implementarea reformelor asumate în cadrul PNRR, pentru a evita întârzieri în accesarea fondurilor europene.

Apel pentru o lege a salarizării bazată pe echitate

În mesajul său, Mircea Abrudean a abordat și tema viitoarei legi a salarizării unitare, una dintre reformele importante incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Liderul liberal susține că noua lege trebuie să elimine diferențele nejustificate din sistemul public și să respecte principiul egalității de tratament între angajați.

„Legea salarizării trebuie să fie una corectă. Avem nevoie de o lege care să elimine inechitățile și să respecte principiul «la muncă egală, plată egală». La fel de important este să nu mai fie făcute promisiuni electorale fără acoperire. Nu mai putem construi politici pe promisiuni care nu pot fi finanțate”, a transmis președintele Senatului.

Prin acest mesaj, Mircea Abrudean a pledat atât pentru accelerarea reformelor necesare în PNRR, cât și pentru adoptarea unor măsuri care să asigure sustenabilitatea bugetară și utilizarea eficientă a fondurilor europene.