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Petrișor Peiu: Partidele auto-proclamate „pro-europene” au reușit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toți indicatorii europeni

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că, după două decenii în care partidele aflate la guvernare au promis digitalizarea ca soluție pentru toate problemele României, rezultatele sunt vizibile în eșecurile sistemelor publice și în nivelul scăzut al competențelor digitale ale tinerilor.
Petrișor Peiu: Partidele auto-proclamate „pro-europene” au reușit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toți indicatorii europeni
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Mediafax
22 iul. 2026, 12:01, Politic
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„În ultimii 20 de ani, niciun cuvânt nu apare mai des în programele de guvernare decât „digitalizare”. Orice problemă ar avea România, PSD, PNL, USR, UDMR au o soluție magică și unică: digitalizarea! Ei bine, în acești ultimii 20 de ani, s-au cheltuit pentru digitalizare cam 20% din banii dați pe bunuri și servicii, cam 1% din PIB anual. Rezultatul? Registrul comerțului a fost blocat săptămâni la rând de-un program nefuncțional, aplicația cardului de sănătate este coșmarul tuturor bolnavilor, medicilor de familie și farmaciștilor, iar datele privind proprietățile românilor au ajuns, peste noapte, la un hacker”, a spus Petrișor Peiu.

Sursa: Eurostat

„La baza tuturor nenorocirilor stă, însă, calitatea educației. Iată care este rezultatul celor peste 20 de reforme ale educației de după revoluție: suntem pe penultimul loc din UE la ponderea tinerilor cu abilități digitale de bază. Doar jumătate dintre tinerii noștri între 16 și 24 de ani au aceste abilități. Partidele auto-proclamate pro-europene au reușit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toți indicatorii europeni!

Iată un bun exemplu al promovării „valorilor europene” despre care perorează zilnic Grindeanu, Bolojan și Fritz: educația patronată de ei ne-a făcut sa avem tinerii cel mai puțin adaptați la economia și viața contemporane”, a conchis Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

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