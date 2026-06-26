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Petrișor Peiu: Și alte partide ar trebui să se alăture demersului de suspendare a președintelui

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că și alte partide ar trebui să se alăture demersului de suspendare și demitere a președintelui Nicușor Dan.
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Cosmin Pirv
26 iun. 2026, 21:05, Politic
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Petrișor Peiu a spus vineri seara, la Digi24, după eșuarea discuțiilor privind desemnarea unui premier de la Palatul Cotroceni, că AUR există, chiar dacă nu i s-a pronunțat numele la Cotroceni: „Avem 20% din Parlament și nu cred că este posibil ca toți colegii noștri de la alte partide să se uite prin noi, să nu ne vadă”.

Liderul senatorilor AUR consideră că Nicuşor Dan a creat această criză și o amplifică.

„Credem că modul nedemocratic în care gestionează așteptările populației și împarte clasa politică după cum îi convine sau nu domniei sale, ar trebui sancționat printr-o suspendare urmată de referendum pentru demitere”, a spus Peiu.

El spune că demersul ar trebui susținut și de alte partide.

„Evident că pentru acest lucru ar trebui ca și celelalte partide care consideră că rolul pe care îl joacă Nicuşor Dan nu este cel pe care ar trebui să-l joace un președinte care respectă spiritul și litera Constituției, acele partide ar trebui să se alăture demersului constituțional de suspendare și demitere a președintelui”, a declarat senatorul.

Președintele AUR, George Simion, a cerut, anterior, includerea sa în viitoarea formulă guvernamentală și a amenințat cu suspendarea președintelui.

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