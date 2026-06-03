Victor Negrescu spune că România are nevoie rapid de un guvern: „Mă aștept ca până la finalul acestei săptămâni președintele României să iasă cu o propunere de prim-ministru”

„Avem nevoie rapid de un guvern, pentru că România trebuie să adopte o serie de decizii care privesc implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, măsuri pentru stimulare economică și, în același timp, trebuie să gestionăm presiunea socială generată de acel anunț privind Legea salarizării unitare. Am văzut astăzi în stradă zeci de mii de români care au protestat pentru că nu sunt de acord cu această propunere legislativă și care vor dialog”, a declarat Victor Negrescu la Europa FM.

Negrescu așteaptă o propunere de premier până la finalul săptămânii

Negrescu a spus că se așteaptă ca președintele României să vină, până la finalul săptămânii, cu o propunere de premier, astfel încât să înceapă negocierile politice.

„Eu mă aștept ca până la finalul acestei săptămâni președintele României să iasă cu o propunere de prim-ministru, să începem negocierile politice”, a afirmat europarlamentarul PSD.

El a susținut că PSD a sprijinit anterior guvernarea și mai multe proiecte în Parlament, dar că propunerile social-democraților nu ar fi fost ascultate de Ilie Bolojan.

„Partidul Social Democrat nu fuge de responsabilitate”, a spus Negrescu.

Critici privind creșterea TVA

Europarlamentarul PSD a criticat și decizia de creștere a TVA, despre care a afirmat că a fost asumată de Ilie Bolojan și că a dus la probleme economice și la scăderea consumului.

„Noi am acceptat o măsură cu care nu am fost niciodată de acord: creșterea TVA, care a condus la multe probleme pe zona economică și la o scădere a consumului. A fost o propunere asumată pe persoană fizică de Ilie Bolojan. Deși președintele României a spus altceva, PSD a spus altceva, experți în economie au spus altceva, Ilie Bolojan a spus: dacă vreți să fiu premierul țării, trebuie să creștem TVA. A crescut TVA și vedem consecințele”, a declarat Victor Negrescu.

Negrescu a mai spus că România este în recesiune și că IMM-urile au fost afectate de „suprataxare”.

„România astăzi este în recesiune, deși, în urmă cu câteva luni, când trăgeam acest semnal de alarmă, Ilie Bolojan ne spunea: nu o să intrăm în recesiune. Și am intrat în recesiune”, a spus europarlamentarul PSD.