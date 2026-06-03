Prima pagină » Politic » Victor Negrescu spune că România are nevoie rapid de un guvern: „Mă aștept ca până la finalul acestei săptămâni președintele României să iasă cu o propunere de prim-ministru”

Victor Negrescu spune că România are nevoie rapid de un guvern: „Mă aștept ca până la finalul acestei săptămâni președintele României să iasă cu o propunere de prim-ministru”

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și europarlamentar PSD, a declarat miercuri că România are nevoie „rapid” de un guvern cu puteri depline.
Victor Negrescu spune că România are nevoie rapid de un guvern: „Mă aștept ca până la finalul acestei săptămâni președintele României să iasă cu o propunere de prim-ministru”
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
03 iun. 2026, 18:58, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Avem nevoie rapid de un guvern, pentru că România trebuie să adopte o serie de decizii care privesc implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, măsuri pentru stimulare economică și, în același timp, trebuie să gestionăm presiunea socială generată de acel anunț privind Legea salarizării unitare. Am văzut astăzi în stradă zeci de mii de români care au protestat pentru că nu sunt de acord cu această propunere legislativă și care vor dialog”, a declarat Victor Negrescu la Europa FM.

Negrescu așteaptă o propunere de premier până la finalul săptămânii

Negrescu a spus că se așteaptă ca președintele României să vină, până la finalul săptămânii, cu o propunere de premier, astfel încât să înceapă negocierile politice.

Eu mă aștept ca până la finalul acestei săptămâni președintele României să iasă cu o propunere de prim-ministru, să începem negocierile politice”, a afirmat europarlamentarul PSD.

El a susținut că PSD a sprijinit anterior guvernarea și mai multe proiecte în Parlament, dar că propunerile social-democraților nu ar fi fost ascultate de Ilie Bolojan.

„Partidul Social Democrat nu fuge de responsabilitate”, a spus Negrescu.

Critici privind creșterea TVA

Europarlamentarul PSD a criticat și decizia de creștere a TVA, despre care a afirmat că a fost asumată de Ilie Bolojan și că a dus la probleme economice și la scăderea consumului.

„Noi am acceptat o măsură cu care nu am fost niciodată de acord: creșterea TVA, care a condus la multe probleme pe zona economică și la o scădere a consumului. A fost o propunere asumată pe persoană fizică de Ilie Bolojan. Deși președintele României a spus altceva, PSD a spus altceva, experți în economie au spus altceva, Ilie Bolojan a spus: dacă vreți să fiu premierul țării, trebuie să creștem TVA. A crescut TVA și vedem consecințele”, a declarat Victor Negrescu.

Negrescu a mai spus că România este în recesiune și că IMM-urile au fost afectate de „suprataxare”.

„România astăzi este în recesiune, deși, în urmă cu câteva luni, când trăgeam acest semnal de alarmă, Ilie Bolojan ne spunea: nu o să intrăm în recesiune. Și am intrat în recesiune”, a spus europarlamentarul PSD.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
Alarmă înainte de Cupa Mondială! Ce se întâmplă în Guadalajara
GSP.ro
Proteste violente în Regatul Unit. Britanicii au ieșit în stradă, după publicarea unor imagini cu un student înjunghiat și arestat „din greșeală“
Gandul
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!
Cancan
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport
Povestea Gabrielei Drâmbă, românca care a fost căsătorită cu un președinte african și cu Gheorghe Dinică. Bijuteriile sale vor fi scoase la licitație în București
Libertatea
Consumi cabanoși din comerț? Dragoș Pătraru a aflat din ce sunt făcuți, de fapt
CSID
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia