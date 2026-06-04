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Prima reacție a lui Ilie Bolojan după desemnarea lui Eugen Tomac: „Probabilitatea ca lucrurile să iasă bine este destul de redusă”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că PNL va avea la începutul săptămânii viitoare o discuție cu Eugen Tomac, premierul desemnat.
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Iulian Moşneagu
04 iun. 2026, 21:27, Politic
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„Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL. Și foarte probabil, luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul”, a spus Ilie Bolojan la Euronews.

Liderul PNL a afirmat că, după această discuție, va fi convocat forul de conducere al partidului pentru a lua o decizie.

Bolojan: Avem rezerve față de un guvern tehnocrat

Ilie Bolojan a spus că liberalii au rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă rezultate în perioada următoare.

„Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a declarat Bolojan.

Premierul demis a explicat că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni „de bună calitate” și bine intenționați, ci are nevoie de o susținere clară în Parlament.

„E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament”, a spus liderul liberal.

Bolojan a avertizat că un guvern fără o coaliție politică explicită în spate ar putea avea dificultăți atunci când va trebui să adopte măsuri nepopulare sau să treacă prin Parlament proiecte de lege și ordonanțe.

„Să te trezești că vii cu o ordonanță care este total demontată în Parlament și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe bugetul de stat, venituri mai mici”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Un guvern politic are o răspundere prin grupurile parlamentare, s-a angajat în fața cetățenilor la unele lucruri pe care le va face”, a spus el.

Bolojan a adăugat că, având în vedere experiența din 2016, probabilitatea ca un guvern tehnocrat să funcționeze bine este „destul de redusă”.

„Având în vedere experiența din 2016, de exemplu, având în vedere ce s-a întâmplat în acest an, probabilitatea ca lucrurile să iasă bine este destul de redusă și, pe baza acestor experiențe, sunt rezervat că va fi un guvern de succes. Dar asta nu înseamnă că nu vom trata lucrurile cu responsabilitate, cu seriozitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Eugen Tomac pentru funcția de premier.

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