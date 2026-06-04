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Ilie Bolojan, despre contractul SRI – Digi: Nu are nicio legătură cu Guvernul României

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat joi că nu avut nicio implicare în negocierea contractului de 196 de milioane de euro încheiat între Serviciul Român de Informații și Digi România pentru dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM destinată securității cibernetice.
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Radu Mocanu
04 iun. 2026, 22:30, Politic
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„Încheierea acestui contract dintre Serviciul Român de Informații și companie, nu are nicio legătură cu Guvernul României”, a spus Ilie Bolojan la Euronews. 

Fiecare instituție își desfășoară propriile achiziții

Potrivit acestuia, după aprobarea sumelor și a listelor de proiecte pentru autoritățile implicate, fiecare instituție a desfășurat propriile proceduri de achiziție. 

„Asta este primul lucru care trebuie spus, pentru că, așa cum am precizat mai înainte, după ce s-au aprobat sumele pentru fiecare autoritate și lista de proiecte, fiecare autoritate. Serviciul Român de Informații, și-a negociat, conform prevederilor legale, achiziția. mi se pare normal să explice cât se poate de clar, ce s-a întâmplat, înțeleg că au și dat un comunicat de presă în cursul zilei de astăzi, dar asta trebuie, fiecare autoritate trebuie să explice acest lucru, pentru că altfel se creează confuzii și oamenii nu mai înțeleg ce se întâmplă”, a declarat liderul Executivului. 

Rolul grupului  de lucru de la Guvern

Șeful Executivului a explicat că, după finalizarea negocierilor de către instituțiile beneficiare, datele privind contractorii și valorile contractelor au fost analizate într-un grup de lucru guvernamental, subliniind că grupul de lucru nu a avut legătură cu negocierile propriu-zise.

„Fiecare a negociat contractul, la final, au venit cu suma respectivă, cu contractorul și în grupul de lucru la nivelul de guvern, care integrează toate aceste proceduri, s-a dat o aprobare finală, care a însemnat că se verifică dacă destinația sume alocate a fost repetată și suma în cuantum. Dar acest grup de lucru n-a avut nicio ingerință în aceste negocieri”, explică prim-ministrul. 

În același timp, Ilie Bolojan s-a pronunțat pentru un nivel cât mai ridicat de transparență în privința contractelor publice. 

„Toate instituțiile care au făcut aceste contracte trebuie să fie cât se poate de transparent. cu cât arăți lucrurile mai clar, cu atât limitezi dezinformarea și clarifici lucrurile. Și mi se pare normal ca fiecare instituție care a făcut astfel de contracte să publice tot ce se poate publica, respectând sigur prevederile legale”, conchide Bolojan. 

Compania de telecomunicații Digi și Serviciul Român de Informații au încheiat un contract de 196 de milioane de euro pentru dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM destinată securității cibernetice,  finanțat prin Instrumentul european «Acțiunea pentru securitatea Europei» (SAFE)

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