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Rheinmetall câștigă o comandă de muniție pentru Ucraina în valoare de peste 10 milioane de euro

Gigantul german din domeniul apărării, Rheinmetall, a câștigat un contract în valoare de peste 10 milioane de euro, cu Ucraina, a anunțat compania marți.
Rheinmetall câștigă o comandă de muniție pentru Ucraina în valoare de peste 10 milioane de euro
Sorina Matei
30 iun. 2026, 15:42, Știri externe
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Rheinmetall câștigă o comandă de muniție pentru Ucraina în valoare de peste 10 milioane de euro. Compania germană a făcut anunțul astăzi, potrivit Reuters

Valoarea contractului va fi recunoscută în al doilea trimestru al anului 2026, iar comanda, care cuprinde obuze de artilerie și încărcături de propulsor, urmează să fie finalizată în primul trimestru al anului 2027.
Gigantul german de armament Rheinmetall a obținut cel mai mare pachet de contracte internaționale din istoria sa recentă în Europa de Est, semnând pe 29 mai 2026 un acord istoric de 5,7 miliarde de euro cu România.
Rheinmetall va livra tehnică militară avansată și va localiza o mare parte din producție în fabrici din țară.
Proiectele de apărare comandate acum includ:
  • 298 de vehicule Lynx, o familie de vehicule de luptă de ultimă generație. Majoritatea vor fi transportoare blindate de trupe, alături de variante de transport mortar, post de comandă și medicale; 
  • Sisteme de apărare aeriană Skyranger, tot bazate pe Lynx. Până la introducerea acestora, Rheinmetall va menține operaționale vehiculele blindate cu tun antiaerian Gepard utilizate în prezent; 
  • muniție de calibru mediu pentru apărare aeriană și transportoare blindate de trupe; 
  • două nave de patrulare în larg; 
  • două nave de sprijin pentru scafandri.
    Toate navele se bazează pe designul dovedit al noului segment de Sisteme Navale.
Contractul face parte din programul de securitate SAFE (Security Action for Europe) al Uniunii Europene.
În ciuda succesului din România, Rheinmetall a suferit recent un eșec major pe piața sa principală. Guvernul german a decis în iunie 2026 să anuleze planul de a încredința grupului Rheinmetall construcția a șase fregate antisubmarin.
Berlinul a ales fregate mai mici (MEKO A-200) de la competitorul ThyssenKrupp Marine Systems, provocând o scădere istorică a acțiunilor Rheinmetall la bursă.
În toamna anului 2025, și Sofia a semnat un contract strategic cu Rheinmetall pentru deschiderea unei fabrici de muniție.

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