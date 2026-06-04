Precizările SRI despre contractul de 196 milioane de euro cu Digi, finanțat prin SAFE

Precizările au venit „în contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la contractul în valoare de 196.000.000 euro, finanțat prin Instrumentul european «Acțiunea pentru securitatea Europei» (SAFE) și având ca obiect dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM destinate securității cibernetice”.

SRI a explicat că utilizarea instrumentelor europene pentru investiții în capacitățile industriale de apărare, inclusiv prin programul SAFE, este una dintre direcțiile stabilite prin Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030.

„În considerarea competențelor sale legale în domeniul securității cibernetice menționate anterior, SRI are un rol principal în dezvoltarea componentei dedicate securității cibernetice și inteligenței artificiale, pentru proiectele instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, în cadrul programului SAFE – Security Action for Europe”, a transmis instituția.

SRI: Programul SAFE este coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului

SRI a precizat că întregul program SAFE este coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului.

„Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului. Identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, conform unei proceduri unitare, stabilite prin OUG nr. 62/2025”, a arătat SRI.

Instituția a menționat că selecția furnizorilor s-a fundamentat pe analiza răspunsurilor la solicitările de informații și pe aplicarea factorilor de evaluare prevăzuți de actul normativ.

„Lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, a subliniat SRI.

Serviciul a explicat că proiectul se derulează conform Planului de investiții în industria de apărare a României, aprobat de CSAT, care include și sumele alocate fiecărei instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională cu atribuții în cadrul planului SAFE.

„În acest cadru, Serviciul Român de Informații are calitatea de autoritate contractantă și beneficiar al proiectului, rolul instituției constând în implementarea contractului ulterior parcurgerii etapelor de selecție și validare prevăzute de lege”, a precizat instituția.

SRI a susținut că decizia privind operatorul economic contractat a fost adoptată cu respectarea legislației aplicabile programului SAFE, a regulamentului european care instituie Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei”, a OUG nr. 62/2025 și a legislației privind achizițiile publice în domeniile apărării și securității.

Serviciul a adăugat că, pentru inițierea procedurilor de atribuire, a obținut aprobarea Parlamentului prin Comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională.

„Conform obligației prevăzute de art. 51 alin. 2 din OUG 114/2011, pentru inițierea procedurilor de atribuire, SRI a obținut aprobarea Parlamentului prin Comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională”, s-a arătat în comunicat.

Platforma va fi implementată etapizat, pe patru ani

SRI a arătat că platforma este necesară pentru întărirea capacității României de a răspunde la atacuri cibernetice, „într-un context de amenințări în creștere”. Proiectul urmează să fie realizat integral pe teritoriul României, ceea ce, potrivit instituției, va contribui la „dezvoltarea competențelor tehnologice autohtone”.

„Proiectul urmărește creșterea eficienței și a vitezei de reacție prin automatizarea unor procese complexe de analiză și investigare a incidentelor de securitate cibernetică, aspecte ce vor contribui la consolidarea protecției infrastructurilor critice și a instituțiilor publice, precum și la dezvoltarea unor capabilități naționale în domeniile inteligenței artificiale și securității cibernetice”, a transmis SRI.

Serviciul a precizat că proiectul va fi implementat etapizat, pe o perioadă de patru ani, și că trebuie respectată clauza potrivit căreia „cel puțin 65% din companiile implicate în proiect să fie de pe teritoriul UE”.

„Având în vedere caracterul specific al domeniului și încadrarea proiectului în aria securității naționale, anumite elemente ale procedurii nu pot face obiectul comunicării publice. Serviciul Român de Informații își exercită atribuțiile cu respectarea cadrului legal și sub controlul autorităților competente, inclusiv al Parlamentului României”, a mai transmis SRI.