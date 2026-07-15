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Ce se va întâmpla cu compania-mamă, Digi România, după listarea la Bursa din Madrid

Digi intră pe Bursa din Madrid cu o evaluare considerată ridicată, aproape dublă față de media sectorului telecom din Europa, mizând pe creșterea accelerată a afacerii.
Ce se va întâmpla cu compania-mamă, Digi România, după listarea la Bursa din Madrid
Foto: Digi Spania
Mădălina Dinu
15 iul. 2026, 08:49, Economic
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Evaluare mare și planuri de extindere

Digi a anunțat detaliile listării la bursă a filialei sale din Spania, care va avea loc joi, la un preț de 5,60 euro pe acțiune. Această ofertă publică inițială (IPO) evaluează compania la 1,662 miliarde de euro, după o majorare de capital menită să susțină extinderea pe piața europeană.

Evaluarea Digi implică un multiplu de peste 10 ori EBITDA (indicator al profitabilității), aproape dublu față de media companiilor telecom din Europa.

Această estimare se bazează pe prognoza companiei de a obține venituri de până la 1,085 miliarde de euro în acest an și o marjă EBITDA de aproximativ 20%.

Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

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