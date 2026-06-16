Prima pagină » Economic » Averile celor mai bogați oameni ai lumii au crescut cu 336 de miliarde de dolari într-o zi

Averile celor mai bogați oameni ai lumii au crescut cu 336 de miliarde de dolari într-o zi

Averile celor mai bogați 500 de oameni din lume au crescut luni cu 336 de miliarde de dolari.
Averile celor mai bogați oameni ai lumii au crescut cu 336 de miliarde de dolari într-o zi
Iulian Moşneagu
16 iun. 2026, 11:15, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Luni, 15 iunie, a fost o zi istorică pentru cei mai bogați oameni ai lumii. La finalul tranzacțiilor de la New York, averile celor mai bogați 500 de oameni din lume au crescut cu 336 de miliarde de dolari. Este cel mai mare câștig înregistrat vreodată într-o singură zi, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

În urma acestui salt, averea lor totală a ajuns la un nivel record de 13,3 trilioane de dolari.

Elon Musk, primul trilionar al lumii, și-a mărit avansul față de ceilalți miliardari. Averea sa a crescut cu peste 10%, până la 1,27 trilioane de dolari.

SpaceX a impulsionat creșterea averii lui Elon Musk

Piețele au crescut puternic luni, după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord interimar pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. În plus, SpaceX a avut săptămâna trecută un debut spectaculos ca firmă listată la bursă.

Optimismul investitorilor a dus indicele Dow Jones Industrial Average la un nivel record, în timp ce Nasdaq 100 și MSCI World Index au închis aproape de maximele istorice.

SpaceX a fost principalul motor al creșterii averilor, după ce investitorii de retail au cumpărat masiv acțiuni.

Creșterea SpaceX a adăugat 164 de miliarde de dolari la averea lui Elon Musk. Suma este aproape egală cu câștigul cumulat al celorlalți 499 de oameni din clasamentul Bloomberg și reprezintă una dintre cele mai mari creșteri de avere într-o singură zi.

Primii 50 de oameni din clasament controlează acum 6,5 trilioane de dolari, aproape la fel de mult ca ceilalți 450 la un loc, care dețin 6,8 trilioane de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da