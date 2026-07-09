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George Clooney e printre cei mai bogați 500 de oameni din Franța, după ce a obținut cetățenia franceză anul trecut

Actorul George Clooney a intrat în clasamentul celor mai bogați 500 de oameni din Franța. Împreună cu soția și copiii săi, a obținut cetățenia franceză la sfârșitul anului 2025.
George Clooney e printre cei mai bogați 500 de oameni din Franța, după ce a obținut cetățenia franceză anul trecut
Ioana Târziu
09 iul. 2026, 12:11, Știrile zilei
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Actorul George Clooney a devenit unul dintre cele mai bogate 500 de persoane din Franța, potrivit clasamentului publicat anual de revista Challenges, relatează Le Figaro.

Actorul, pe locul 500 în clasament

Averea lui Clooney este estimată la aproximativ 250 de milioane de euro. Suma îi permite să apară pe poziția 500 în clasament.

Locul său în acest clasament este mai puțin rezultatul îmbogățirii recente, ci obținerea unei noi cărți de identitate, arată sursa.

La sfârșitul lunii decembrie de anul trecut, George Clooney a solicitat și a obținut cetățenia franceză pentru el și familia sa.

Clooney a lăudat legislația din Franța

La începutul aceleiași luni, actorul a lăudat public legislația franceză, care protejează copiii de fotografii intruzive. Acesta a spus că siguranța și intimitatea copiilor au cântărit decisiv în alegerea Franței ca loc de trai.

Clooney a explicat că, spre deosebire de Statele Unite, în Franța nu există paparazzi la porțile școlilor și nu sunt fotografiate persoane minore fără consimțământ.

Actorul are în palmares aproximativ cincizeci de filme, ca actor, regizor sau producător.

Cum a reușit să ajungă în clasamentul celor mai bogați francezi

De asemenea, a primit numeroase premii prestigioase, inclusiv două premii Oscar și cinci Globuri de Aur. Dar, datorită tranziției sale către afaceri, a reușit să intre în rândul celor mai bogați 500 de oameni din Franța.

În 2013, a creat un brand de tequila, împreună cu doi prieteni. Profitând de faima sa, a stimulat vânzările companiei și a determinat un grup britanic să o achiziționeze în 2017 pentru 700 de milioane de dolari plus bonusuri, potrivit aceleiași surse.

Bazându-se pe acest succes, cei trei și-au încercat din nou norocul. De data aceasta, s-au lansat pe piața berii fără alcool, mai arată sursa citată.

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