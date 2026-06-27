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Șerban Pavlu mărturisește că s-a gândit să renunțe la actorie: „Uneori mi-e greu. Tragi în jug”

Actorul Șerban Pavlu a mărturisit că, în ultimii ani, s-a gândit să renunțe la actorie.
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Iulian Moşneagu
28 iun. 2026, 00:31, Social
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Șerban Pavlu a vorbit în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene” despre presiunea meseriei de actor.

Întrebat dacă s-a gândit vreodată să renunțe la actorie, Pavlu a răspuns: „Da”.

Actorul a explicat că astfel de gânduri au apărut „în ultimii ani”, în perioadele în care a avut multe proiecte și spectacole.

Presiunea din spatele meseriei de actor

„În ultimii ani, când am fost încărcat de sarcini actoricești, în diferite momente, mult prea încărcat. Uneori simți că e foarte greu să te plângi ca actor”, a spus Șerban Pavlu.

„Actorii care se plâng, dacă nu ești distribuit sau nu găsești de lucru, până la urmă un critic mai aspru îți poate spune că ești slab, mai ales după o anumită vârstă (…) Dacă lucrezi mult și te plângi: «Băi, dar acum tu lucrezi, ce te plângi că ești chemat?» Mi-am dat seama că, de fapt, actorii sunt cam ridicoli când se plâng. În ambele ipostaze”, a spus Pavlu.

Șerban Pavlu a spus că încearcă să nu se plângă, dar că meseria vine cu o presiune constantă și cu obligații clare.

„Am încercat să nu mă mai plâng, dar m-am gândit. Da, uneori mi-e greu. Mi-e greu pentru că tragi în jug. Există niște obligouri aici. Eu trebuie să știu că mâine seară am spectacol la ora 7 seara, mă duc. Eu trebuie să fiu la 7 fără 5. Îmi place, nu-mi place, cum se zice așa, te duci la oglindă, îți dai două palme și haida. Hai. Nu-i așa simplu”, a declarat actorul.

Întrebat către ce zonă s-ar îndrepta dacă ar lăsa actoria, Șerban Pavlu a spus că i-ar plăcea să facă regie de televiziune.

„Să fac regie la televiziune, de exemplu. Deci nu un proiect personal. Pentru că acolo ai senzația că ai acumulat niște lucruri pe care acum le poți folosi. Dar și acolo există niște obligouri. Și acolo există un control al calității. Mi-ar plăcea să fac un lucru în care miza personală să nu mai fie atât de mare. Să mi se folosească cunoștințele, dar să nu mai mor acolo de emoție”, a mai spus Șerban Pavlu.

Podcastul integral:

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