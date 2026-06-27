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Șerban Pavlu, apel către spectatorii de teatru: „Închideți telefoanele mobile. Este îngrozitor”

Șerban Pavlu atrage atenția asupra conduitei spectatorilor la teatru și spune că telefoanele mobile care sună în timpul spectacolelor îi deranjează pe actori.
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Iulian Moşneagu
27 iun. 2026, 23:33, Social
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Șerban Pavlu a vorbit despre conduita spectatorilor în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, unde a fost întrebat dacă există oameni care dau replici în timpul spectacolelor sau comentează cu voce tare.

„Sunt spectatori cărora le sună telefonul, sunt spectatori care foșnesc pungi. Am asistat la o situație, și de fapt nu la una, în care o doamnă foșnea o pungă plângând în același timp, atât de impresionată de ceea ce se întâmpla pe scenă”, a spus Șerban Pavlu.

Actorul a explicat că, la teatru și la cinema, ar trebui să existe o anumită conduită a spectatorului.

„Închideți telefoanele mobile”

Șerban Pavlu a transmis și un apel către public, spunând că telefoanele mobile care sună în timpul spectacolelor strică experiența pentru care spectatorii au plătit bilet.

„Închideți telefoanele mobile. Este îngrozitor. Vă stricați experiența pentru care ați plătit. Vă distrugeți experiența pe care ați plătit bilet să o urmăriți”, a spus actorul.

El a explicat că, la teatru, un telefon care sună nu este doar un zgomot deranjant, ci poate afecta direct concentrarea actorilor.

„E cu totul altceva la teatru decât la cinema. Și la cinema e urât să sune telefonul, dar la teatru produci în cei care joacă o abatere”, a mai spus Pavlu.

Actorul a vorbit și despre relația dintre public și spectacol, spunând că spectatorii pot influența energia unei reprezentații.

„Odată intrat în sală, ajuți spectacolul. Trebuie să mă credeți pe cuvânt: un public talentat, un public generos ridică spectacolul. Actorii se simt urmăriți, se simte liniștea, concentrarea spectatorilor”, a declarat Șerban Pavlu.

El a adăugat că actorii nu sunt roboți și că zgomotele din sală îi pot scoate din ritm.

„Ar fi ideal să fim ca niște roboți, fără greșeală: poți să dai drumul la muzică, poți să foșnești pungi, poți să vorbești cu bunica la telefon, eu joc la fel. Nu suntem roboți, suntem oameni și telefoanele deranjează”, a spus actorul.

Podcastul integral: 

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