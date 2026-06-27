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Șerban Pavlu, despre diferențele dintre teatru și film: La film există o plasă de siguranță, pe scenă nu te poate opri nimeni

Actorul Șerban Pavlu a vorbit despre principalele diferențe dintre jocul în teatru și cel din film, exemplificând că mediul cinematografic este mai tehnic și oferă posibilitatea reluării scenelor, în timp ce teatrul presupune continuitate și asumarea fiecărui moment în fața publicului.
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27 iun. 2026, 22:31, Cultură-Media
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Confortul dublelor și libertatea scenei

Șerban Pavlu, într-un dialog cu Adrian Artene a explicat că filmul și teatrul presupun abordări foarte diferite, atât din punct de vedere tehnic, cât și psihologic. 

La filmare, așa cum bine știe toată lumea, dacă nu sunt cazuri cu totul speciale, există aceste duble, cum se spune, care sunt limitate ca timp. Ele sunt limitate, ele sunt programate în așa fel încât să se poată repeta și filma de mai multe ori și simpla idee că tu poți relua întregul din nou, scena respectivă, dacă s-a greșești ceva, e o plasa de siguranță care se instalează și în creierul tău undeva. Ideea că poți relua este foarte confortabilă pentru actor”, a declarat actorul, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, găzduit de Gândul.

În același timp, Pavlu a subliniat că platoul de filmare este un mediu mult mai tehnic, mediu la care actorul trebuie să se adapteze. 

„ În același timp, procesul e mai tehnic un pic, ești în fața colegului tău, să spunem, dacă ar fi o scenă așa între două personaje, dar de față mai sunt încă 10, 12 oameni care se ocupă de cameră, de sunet, de lumină, regizorul care vine și pleacă, oamenii de la machiaj, de la costum, care vin și fac tot felul de reglaje”, susține actorul. 

„În teatru, sigur, la ora 7 ai pășit, ai zis prima replică și uneori ești la nouă jumate de pe scenă, timp în care nu te poate opri nimeni, regizorul nu poate veni să spună că joci prost și atunci ești o parte bună și o parte rea”, a mai spus Pavlu. 

Cum gestionează actorii momentele în care își uită replica?

De asemenea, actorul a vorbit și despre cea mai mare frică a unui actor, anume să își uite replica. 

„Nu am trăit niciodată, nici eu personal, nici n-am fost martor la situații fără ieșire. Mă întreabă cunoscuți, dar cum reușiți să țineți minte atâtea lucruri? Sunt mai simple și mai complicate decât par. Mai simple în sensul că noi ne pregătim pentru lucru”, spune Pavlu. 

Actorul a mai spus că momentele de „blank” pot fi gestionate cu ușurință e pe scenă. 

„există repetițiile împreună cu colegii tăi la teatru. ne așezăm la o masă, exact cum stăm noi doi acum și începem să citim, începem să discutăm, începem ușor, ușor să înțelegem și să dezbatem și să cădem de acord despre ce e vorba în scenă, cum s-ar spune, intențiile din spatele replicilor”, dezvăluite Pavlu. 

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici:

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