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Șerban Pavlu, despre succesul regizorilor Radu Jude și Cristian Mungiu: Există un tip de performanță care vorbește de la sine

Actorul Șerban Pavlu a lăudat succesele extraordinare obținute de regizorii români la nivel internațional, în contextul în care Cristian Mungiu a scris istorie în acest an, câștigând al doilea trofeu Palme d'Or din carieră cu pelicula „Fjord”. Acesta a subliniat că în lipsa susținerii materiale, regizorii din România reușesc să-și lase amprenta, an după an, pe cele mai importante scene ale lumii.
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27 iun. 2026, 22:58, Cultură-Media
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Actorul Șerban Pavlu a evidențiat diferența dintre susținerea materială a regizorilor români și impactul lor cultural uriaș pe plan mondial. 

„Lumea nu înțelege foarte clar că niște băieți de aici, din România, cu niște mijloace minime și în cazurile fericite minime, reușesc, an după an, să lase o dâră foarte adâncă la cele mai mari festivaluri de cinema din lume”, spune Șerban Pavlu, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, găzduit de Gândul

„Există un tip de performanță care vorbește prin ea însăși te duce la cele mai mari. Sunt 3-4 festivaluri mari. Nu sunt altele pe planetă. Nu e ca și cum. Lasă Domnule, că pe cealaltă parte a planetei mai sunt altele. Cannes sau Berlin sau Veneția, alea sunt. Locarno și Toronto, alea sunt. Nu există alt festival mai mare decât Cannes”, continuă actorul. 

În acest context, Șerban Pavlu a vorbit și despre influența imensă a regizorului Radu Jude asupra cineaștilor internaționali. 

„Sunt foarte mulți regizori și foarte multe producții, și spun producții separat în sensul unui efort de producție, care înseamnă bani de promovare, care doresc să fie acolo. Radu Jude, care e primit la Berlin, e un fel de mentor al festivalului”, spune Pavlu. 

Declarațiile lui Pavlu vin după ce Cristian Mungiu a obținut în 2026 al doilea Palme d’Or din carieră, pentru filmul „Fjord”. 

Astfel, regizorul român a intrat în cercul select al regizorilor care au câștigat de două ori Palme d’Or, alături de alți nouă norocoși. Printre aceștia se numără, de exemplu, Coppola sau Ruben Östlund. 

Regizorul român a primit primul său Palme d’Or în 2007 pentru filmul „Patru luni, trei săptămâni și două zile”. 

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici:

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