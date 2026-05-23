Cannes 2026: Cristian Mungiu câștigă Premiul François Chalais pentru „Fjord”

„Suntem fericiți să anunțăm că FJORD a primit Premiul François Chalais, o distincție cu o lungă tradiție în Franța”, au transmis realizatorii filmului.

Premiul a fost ridicat în cadrul ceremoniei de producătorul Tudor Reu și de directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru.

Distincția François Chalais este acordată anual înaintea galei oficiale de premiere a Festivalului de la Cannes și recompensează filme dedicate valorilor jurnalismului.

Premiul a fost creat în 1996 de Mei-Chen Chalais, soția jurnalistului și criticului francez François Chalais, ca omagiu pentru activitatea acestuia. Chalais a fost unul dintre cei mai cunoscuți reporteri francezi de cinema și a relatat de la aproape 50 de ediții ale Festivalului de la Cannes.

Distincția este acordată în parteneriat cu France Télévisions și cu Festivalul de la Cannes.

Echipa filmului a mulțumit juriului pentru „această recunoaștere importantă” acordată producției.

„Fjord” marchează revenirea lui Cristian Mungiu în competiția de la Cannes, unde regizorul român este unul dintre cei mai cunoscuți cineaști ai ultimelor două decenii.

Cristian Mungiu, regizorul filmului „Fjord” premiat deja la Cannes

Mungiu a câștigat Palme d’Or în 2007 pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni, 2 zile” și a obținut ulterior mai multe premii pentru regie și scenariu la Cannes.

Potrivit prezentării oficiale, „Fjord” explorează tensiunile morale și personale generate de o anchetă jurnalistică desfășurată într-o comunitate izolată din nordul Europei.

Filmul abordează teme precum adevărul, manipularea informației și responsabilitatea publică a presei.

Directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru este unul dintre cei mai apreciați cinematografi români ai noii generații. El a colaborat în ultimii ani la mai multe producții europene premiate.

Succesul de la Cannes reprezintă o nouă recunoaștere internațională pentru cinematografia românească, prezentă constant în marile festivaluri europene în ultimele două decenii.