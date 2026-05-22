„Everytime”, regizat de Sandra Wollner, a câștigat premiul Un Certain Regard la Cannes

Producția spune povestea unei tragedii care leagă destinele unei mame, ale fiicei sale și ale unui adolescent și abordează tema durerii și a pierderii, relatează Variety.

La primirea premiului, Sandra Wollner le-a mulțumit colaboratorilor și a spus că artiștii ar trebui să păstreze „gândurile ciudate și neobișnuite” care apar în procesul creativ.

Premiul juriului a fost acordat filmului „Elephants in the Fog”, regizat de Abinash Bikram Shah. Producția este primul film din Nepal selectat în competiția Un Certain Regard.

Echipa filmului a urcat pe scenă într-un moment festiv, iar regizorul a declarat că „cinematografia are puterea de a privi în umbre”.

Premiul special al juriului a revenit animației „Iron Boy”, regizată de Louis Clichy.

Filmul, realizat prin animație desenată manual, fusese achiziționat anterior de Sony Pictures Classics pentru distribuție în America de Nord, America Latină, India și Asia de Sud-Est.

Premii pentru cele mai bune interpretări

Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină a fost acordat actrițelor Daniela Marín Navarro, Marina de Tavira și Mariangel Villegas pentru rolurile din „Forever Your Maternal Animal”, regizat de Valentina Maurel.

Premiul pentru cel mai bun actor a fost câștigat de Bradley Fiomona Dembeasset pentru rolul din „Congo Boy”, regizat de Rafiki Fariala.

Actorul a susținut un discurs emoționant la ceremonia de premiere și și-a încheiat intervenția spunând: „Sunt un tânăr congolez. Sunt refugiat. Sunt o stea”.

Unul dintre cele mai discutate filme din secțiunea Un Certain Regard a fost „Club Kid”, debutul regizoral al lui Jordan Firstman.

Filmul a fost primit cu aplauze puternice la premiera de la Cannes și a fost cumpărat de A24 pentru aproximativ 17 milioane de dolari, în urma unei competiții între mai mulți distribuitori.

Cu toate acestea, producția nu a obținut niciun premiu în cadrul competiției.

Juriul secțiunii Un Certain Regard a fost condus anul acesta de actrița franceză Leïla Bekhti.

Din juriu au mai făcut parte regizorul francez Thomas Cailley, producătoarea senegaleză Angele Diabang, regizoarea italiană Laura Samani și compozitorul libanez Khaled Mouzanar.

Secțiunea Un Certain Regard este considerată una dintre cele mai importante platforme dedicate cinematografiei independente și noilor voci din filmul internațional.