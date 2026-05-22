Vedeta Festivalului de la Cannes: Yuri, o cățelușă salvată dintr-un adăpost

Într-un festival dominat de staruri, premiere și controverse, una dintre cele mai emoționante povești de la Cannes a venit anul acesta din partea unei cățelușe fără stăpân.
Yuri în „Cățelușa”/sursa foto: X
Maria Miron
22 mai 2026, 18:53, Cultură-Media
Uneori, drumul spre covorul roșu de la Cannes poate începe din cele mai neașteptate locuri. Cățelușa, care trăia într-un refugiu canin înainte să fie aleasă pentru un film chilian, a devenit vedeta neașteptată a Festivalului de Film de la Cannes, după ce a câștigat premiul Palm Dog, distincția acordată celor mai bune apariții canine din cinematografie.

Colierul roșu și auriu pentru Yuri

Vineri dimineață, Yuri a primit celebrul colier roșu și auriu – trofeul simbolic Palm Dog – oferit în fiecare an de un juriu format din jurnaliști specializați în cinema. Potrivit Le Figaro, premiul a recompensat rolul din „Cățelușa” („La Perra”), film regizat de cineasta chiliană Dominga Sotomayor și prezentat în cadrul „Săptămânii cineaștilor”, una dintre secțiunile paralele ale Festivalului de Film de la Cannes.

Viața lui Yuri, dincolo de film

Dincolo de trofeu, povestea cățelușei a emoționat însă publicul și presa de la Cannes. Potrivit organizatorilor premiului Palm Dog, Yuri este un câine din Chile, salvat de organizația pentru protecția animalelor Mirada Animal Chile, înainte să ajungă pe platourile de filmare. După terminarea producției, echipa filmului i-a găsit o familie adoptivă, iar cățelușa este acum „fericită și în siguranță”.

Și puiul care apare la începutul filmului are parte de un destin asemănător. Unul dintre producători l-a adoptat după filmări și i-a pus numele Tormenta Mari, „tormenta” însemnând „furtună” în limba spaniolă.

Povestea din spatele trofeului

În producția „Cățelușa”, inspirată din romanul scriitoarei columbiene Pilar Quintana, Yuri joacă rolul unui câine rătăcit care intră în viața Silviei, o femeie izolată pe o insulă sălbatică din largul coastelor chiliene, unde trăiește din recoltarea algelor.

Animalul vine „să lumineze” existența personajului principal, interpretat de actrița chiliană Manuela Oyarzún. Dar liniștea fragilă se rupe atunci când câinele dispare, iar „o traumă din copilărie reapare”, potrivit prezentării oficiale a filmului.

Premiul câinilor-actori

Premiul Palm Dog, denumit astfel ca un joc de cuvinte inspirat de „Palme d’Or” – marele trofeu al Festivalului de la Cannes, este organizat din 2001 și are loc în ajunul ceremoniei de închidere a festivalului. În acest an, șase câini au fost în competiție, inclusiv doi câini francezi care au apărut în drama romantică „Câteva cuvinte de dragoste” („Quelques mots d’amour”), regizată de cineastul francez Rudi Rosenberg, și în „Adio, lume crudă” („Adieu monde cruel”), film semnat de actorul și regizorul francez Félix de Givry.

De la Messi la Yuri

De-a lungul anilor, premiul a fost câștigat de mai mulți câini deveniți celebri printre cinefili. În 2023, Palm Dog a fost acordat lui Messi, border collie-ul care s-a remarcat în filmul francez premiat cu Oscar „Anatomia unei prăbușiri” („Anatomie d’une chute”), regizat de cineasta franceză Justine Triet.

Șapte ani mai târziu, trofeul a mers la Boss, un câine care a apărut doar câteva secunde în comedia britanică „Tamara Drewe”, regizată de cineastul britanic Stephen Frears. Toby Rose, jurnalist britanic și cofondator al Palm Dog, spunea atunci că „puterea privirii și emoția” transmise de animal au fost suficiente pentru a cuceri publicul.

