Love affairs, marea evadare în pasiune: 1500 de artiști rescriu istoria iubirii la Opera Națională București

Bucharest Opera Festival 2026 revine, iar tema sa, LOVE AFFAIRS, promite să fie o confesiune colectivă despre ceea ce ne face cu adevărat umani: capacitatea de a iubi până la sacrificiu.

O geografie a sentimentelor: 12 seri de pasiune fără margini

Scena Operei Naționale București se pregătește să găzduiască un maraton al emoțiilor brute. Timp de 12 seri consecutive, cortina se va ridica pentru a dezvălui marile „afaceri ale inimii”. Nu vorbim despre simple spectacole, ci despre incursiuni în abisul sufletului uman. Vom vedea iubiri interzise care sfidează legile lumii, pasiuni mistuitoare care ard precum o flacără în vânt, destine care se frâng sub povara imposibilului și, în final, acea iubire mântuitoare care ne amintește că, în ciuda tragismului, viața merită trăită prin artă.

Ediția din acest an este o odă adusă vulnerabilității. Într-o lume tot mai grăbită și mai digitalizată, Bucharest Opera Festival ne propune un exercițiu de sinceritate: să ne așezăm în liniștea catifelei roșii și să lăsăm muzica să ne reînvețe cum să simțim. Fiecare arie, fiecare pas de balet și fiecare acord orchestral vor fi niște fire invizibile care vor uni publicul cu eroii de pe scenă în aceeași respirație tăcută.

Un colos artistic: 1500 de inimi bătând la unison

Proporțiile festivalului sunt, în acest an, cu adevărat impresionante, dar dincolo de cifre se află pasiunea umană. Peste 1500 de artiști, cântăreți, balerini, muzicieni și echipe tehnice, vor lucra într-o armonie perfectă pentru a construi acest vis de vară. Este un efort titanic, un maraton artistic pe parcursul căruia oboseala este învinsă de bucuria de a dărui. Culisele vor deveni un furnicar de emoții, în care costumele de epocă și decorurile monumentale vor prinde viață sub mâinile unor maeștri ai iluziei scenice.

Dialogul culturilor: de la soarele Italiei la misterul Japoniei

Ediția 2026 mizează pe o formulă de o diversitate culturală fascinantă. Cinci invitați internaționali de prestigiu vor aduce la București parfumul marilor scene ale lumii. Orchestra Festivalului Puccini din Torre del Lago va aduce cu sine spiritul pur italian, acolo unde melancolia pucciniană s-a născut din briza mării. Opera Krakowska din Polonia, Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău și Opera de Stat din Ruse vor completa tabloul european cu interpretări pline de forță și rafinament.

Însă, probabil cel mai așteptat moment al festivalului va fi prezența fascinantului Yamamoto Noh Theater din Osaka. Într-o premieră de o estetică rară, publicul bucureștean va fi invitat să descopere iubirea prin lentila teatrului Noh, o formă de artă japoneză milenară, în care masca, gestul ritualic și tăcerea vorbesc mai profund decât orice strigăt. Este o întâlnire între Orient și Occident, o dovadă că dragostea vorbește toate limbile pământului.

Excelența românească: o singură voce pentru un întreg neam

Festivalul nu este doar o fereastră către lume, ci și o oglindă a talentului românesc. Cele mai importante instituții lirice din țară își dau întâlnire pe scena din Piața Operei. De la rigoarea Operei Naționale București la entuziasmul Operei Naționale Române Iași și Timișoara, de la spiritul vibrant al Operei Maghiare din Cluj-Napoca la poveștile purtate de valurile mării de la Teatrul „Oleg Danovski” din Constanța sau forța artistică a Galațiului prin Teatrul „Nae Leonard”, alături de Orchestra de Cameră Radio, festivalul reprezintă o celebrare a unității prin cultură.

Invitație la transcedență

Bucharest Opera Festival 2026 este o invitație la mântuire prin frumos. Sub tema LOVE AFFAIRS, suntem chemați să ne recunoaștem propriile trăiri în oglinda scenei, să plângem alături de eroinele tragice și să sperăm alături de amanții idealiști.

„Dacă inima ta are nevoie de un refugiu, dacă sufletul tău caută un răspuns la întrebările despre pasiune și destin, lasă-te purtat de vraja acestor 12 nopți! Vino să vezi cum marii artiști ai lumii dau viață iubirii, în singurul loc în care timpul nu are putere: pe scena Operei!

Nu ratați spectacolul marilor sentimente! Bucureștiul vă așteaptă să scriem împreună cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii 2026”.

Programul complet al festivalului poate fi consultat pe site-ul oficial al Operei Naționale București: Opera Națională București – Calendar Festival